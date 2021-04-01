Работающие петербуржцы старше 65 лет в апреле могут продлить больничный из-за COVID-19

"Работающим гражданам 65 лет и старше, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном (удаленном) режиме, продлена возможность получить больничный лист до 1 мая 2021 года", - говорится в сообщении петербургского отделения ФСС.
Чтобы продлить больничный, петербуржцам не придется обращаться в в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения обязан предоставить работодатель. Лист нетрудоспособности оформляется автоматически, дистанционно, и оплачивается напрямую Фондом социального страхования (ФСС) без привлечения средств работодателей.
Больничный лист могут оформить застрахованным работающим гражданам 65+ при условии, что они:
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Исключение сделано для петербуржцев 65+, которые заняты на критически важных работах — это медики, педагоги, сотрудники транспорта и торговли. Такие работники могут оформить листок нетрудоспособности в случае болезни или обострения хронических заболеваний — то есть в обычном порядке, обратившись в свою поликлинику.
Если возникнут вопросы, задать их можно по телефону горячей линии ФСС 8 (800) 302-75-49 — она работает круглосуточно.
© Доктор Питер