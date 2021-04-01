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Фонтанка.ру
Инфекционные болезни Общество

Работающие петербуржцы старше 65 лет в апреле могут продлить больничный из-за COVID-19

12:52, 01.04.2021   / 0 комментариев ↓
Петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности работать в дистанционном режиме, могут оформить больничный лист из-за ограничений в связи коронавирусом и карантина вплоть до 1 мая 2021 года, сообщили в петербургском отделении Фонда социального страхования.

pixabay.com
pixabay.com

"Работающим гражданам 65 лет и старше, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном (удаленном) режиме, продлена возможность получить больничный лист до 1 мая 2021 года", - говорится в сообщении петербургского отделения ФСС.

Чтобы продлить больничный, петербуржцам не придется обращаться в в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения обязан предоставить работодатель. Лист нетрудоспособности оформляется автоматически, дистанционно, и оплачивается напрямую Фондом социального страхования (ФСС) без привлечения средств работодателей.

Больничный лист могут оформить застрахованным работающим гражданам 65+ при условии, что они:

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Исключение сделано для петербуржцев 65+, которые заняты на критически важных работах — это медики, педагоги, сотрудники транспорта и торговли. Такие работники могут оформить листок нетрудоспособности в случае болезни или обострения хронических заболеваний — то есть в обычном порядке, обратившись в свою поликлинику.

Если возникнут вопросы, задать их можно по телефону горячей линии ФСС 8 (800) 302-75-49 — она работает круглосуточно. 

© Доктор Питер

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