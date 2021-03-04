Из российских аптек изымают популярный антитромботический препарат, необходимый для профилактики осложнений COVID-19

Росздравнадзор изымает из обращения сразу три серии дефицитного сегодня антикоагулянта «Ксарелто». Как сообщили в ведомстве со ссылкой на фармкомпанию «Байер», они не были предназначены для России — изначально выпускались для Турции.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения требует изъять из аптек и медучреждений лекарственный препарат «Ксарелто» производства АО «Байер» серий BXJEB83, BXJ8R22 и BXJ6G37 — на их упаковках маркировка на турецком языке (торговое наименование указано в редакции «Xarelto»).

«По информации АО «Байер» серии BXJEB83, BXJ8R22, BXJ6G37 данного лекарственного препарата выпущены производителем для реализации на территории Турецкой Республики, их ввоз на территорию Российской Федерации и ввод в гражданский оборот в установленном порядке не осуществлялись», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Росдравнадзор просит аптеки и стационары проверить у себя наличие этих серий антикоагулянта, а свои территориальные управления — проконтролировать и изъять их из оборота.

Препарат «Ксарелто» (МНН ривароксабан) известный антикоагулят прямого действия - он разжижает кровь и препятствует образованию тромбов. Во время пандемии коронавируса применяется для профилактики инсульта и инфаркта, лечения тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Этот препарат входит в схемы лечения тяжелого и среднетяжелого COVID-19.

© Доктор Питер