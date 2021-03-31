Найдена причина тяжелого течения COVID-19. Ученые предложили новый способ лечения

Ученые России и Германии нашли новую возможную причину тяжелого течения COVID-19. Оказывается, дело не в цитокиновом шторме, когда организм "атакует" сам себя, а в причинах его возникновения. Исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы коронавирусной инфекции.

В основе исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature Communications, лежит открытие научного сотрудника отдела иммунологии МГУ Андрея Круглова. Он предложил новый метод определения антительного ответа организма на белок вируса.

Раньше считалось, что тяжелое течение COVID-19 связано с цитокиновым штормом, когда в организме возникает резкий и агрессивный иммунный ответ, образуется очень много иммунных клеток и организм начинает разрушать себя, поражая органы. Важную роль в этой реакции играют цитокины, их еще называют информационными пептидами. Это молекулы, которые усиленно вырабатываются при вторжении любой инфекции. Проблема в том, что процесс их высвобождения при COVID-19 перестает контролироваться.

Ученые в своем исследовании выяснили, что при тяжелом течении заболевания выделяется много цитокина TGF-b1. Это одна из форм белка Transforming growth factor beta (TGF-beta, трансформирующий фактор роста бета), который контролирует некоторые важные функции в большинстве клеток, в том числе участвует в иммунном ответе. После этого происходит переключение антительного ответа, и на поздних стадиях заболевания начинает продуцироваться иммуноглобулин А (IgA2), который не специфичен к вирусу. Клиническая картина проявляется бурно, болезнь развивается стремительно и протекает тяжело. Новым способом облегчить тяжелое течение COVID-19 может стать блокировка цитокина TGF-b1.

"Значимость данной работы состоит в том, что тяжелое течение COVID-19 связано не с цитокиновым штормом, который активно обсуждается в литературе, а с индукцией более сложного паттерна цитокинов, в том числе обладающих иммуносупрессивной (угнетающей иммунитет) активностью, которые подавляют защиту организма против вируса. Тем самым, наше исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы COVID-19 посредством блокировки цитокина TGFb1", – отметил один из авторов работы, научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Андрей Круглов, передает ТАСС.​​​​