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Фонтанка.ру
Инфекционные болезни

Опасное последствие COVID-19 для пожилых назвал травматолог

13:08, 31.03.2021   / 0 комментариев ↓
У пожилых людей, переболевших COVID-19, увеличивается риск переломов. Это связано с недостатком в организме витамина D, что вызывает хрупкость костей. Еще одна опасность - тромбозы. Об этом рассказал врач-травматолог.

pixabay.com
pixabay.com

Последствия заражения коронавирусом у людей пожилого возраста могут проявляться в снижении уровня витамина D, пояснил врач-травматолог Сеченовского университета Константин Терновой. Если после ковида организм испытывает его дефицит, то это может сказаться состоянии костей. Основная функция витамина D заключается в поддержании достаточного количества кальция и фосфатов в плазме крови, которые необходимы для минерализации костной ткани и скелетообразования.

"Отсутствие витамина D приводит к хрупкости костей и у пожилых людей может привести к перелому. То есть риск переломов у перенесших COVID-19 пожилых людей увеличивается", — рассказал травматолог АГН "Москва".

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По словам Тернового, еще одна опасность -  тромбоз, который приводит к поражению практически всех органов, а также способствует нарушению кровоснабжения костей и суставов. Около 20 процентов пациентов с коронавирусом, как напомнил врач, жалуются на боли, которые сохраняются в течение двух-трех недель после выздоровления.

 

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