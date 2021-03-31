Опасное последствие COVID-19 для пожилых назвал травматолог

У пожилых людей, переболевших COVID-19, увеличивается риск переломов. Это связано с недостатком в организме витамина D, что вызывает хрупкость костей. Еще одна опасность - тромбозы. Об этом рассказал врач-травматолог.

Последствия заражения коронавирусом у людей пожилого возраста могут проявляться в снижении уровня витамина D, пояснил врач-травматолог Сеченовского университета Константин Терновой. Если после ковида организм испытывает его дефицит, то это может сказаться состоянии костей. Основная функция витамина D заключается в поддержании достаточного количества кальция и фосфатов в плазме крови, которые необходимы для минерализации костной ткани и скелетообразования.

"Отсутствие витамина D приводит к хрупкости костей и у пожилых людей может привести к перелому. То есть риск переломов у перенесших COVID-19 пожилых людей увеличивается", — рассказал травматолог АГН "Москва".

По словам Тернового, еще одна опасность - тромбоз, который приводит к поражению практически всех органов, а также способствует нарушению кровоснабжения костей и суставов. Около 20 процентов пациентов с коронавирусом, как напомнил врач, жалуются на боли, которые сохраняются в течение двух-трех недель после выздоровления.