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Таможня забирает добро. Зубные нити и коронки на миллион рублей не доехали в Выборг из Финляндии

17:04, 30.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

На пункте пропуска с финской границей таможенники МАПП Брусничное обнаружили в грузовике контрабандные стоматологические принадлежности и оборудование, всего 610 предметов - зубные нити, части брекет-систем и коронки стоимостью более 1 млн рублей. Часть незадекларированного товара, который пытались доставить в Выборг, находилась в кабине грузовика, а часть была спрятана в технологических нишах машины.

Таможня забирает добро. Зубные нити и коронки на миллион рублей не доехали в Выборг из Финляндии
Фото: pixabay.com

Грузовик с контрабандным стоматологическим оборудованием задержали таможенники на пункте пропуска Брусничное на границе России и Финляндии. Секретный груз нашли во время досмотра "с применением инспекционно-досмотрового комплекса", рассказали в пресс-службе Выборгской таможни. 

Под крышей грузового тягача и в кабине машины обнаружили спрятанные пакетики с зубными нитями, частями брекет-систем и зубные коронки, всего 610 штук, на сумму более чем в один миллион рублей. Водитель не смог доказать таможенникам, что собирается применять незадекларированный товар в личных целях, и признался, что согласился доставить груз из Финляндии в Россию за деньги.

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"Водитель указал, что, находясь в Финляндии, он получил от незнакомого ему человека предложение – за денежное вознаграждение привезти в Выборг коробочку с крепежными деталями. Обнаружив в коробке несколько пакетиков, часть из них водитель разложил в салоне, а остальные спрятал в технологические ниши автомобиля", - рассказали таможенники.

Контрабандный товар был конфискован. В отношении водителя возбуждено сразу два административных дела. Ему грозит штраф до 2 млн рублей.

Рубрики: Общество

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