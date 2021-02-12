"Весеннее обострение" - миф или правда, и как влияет на людей полнолуние, пояснил психиатр

Весна вступила в полную силу, даже по астрономическим меркам. Традиционно бытует мнение, что на границе холодного и теплого времен года обычно у людей ухудшается психическое состояние. На самом ли деле бывают "весенние обострения", и как влияет на психику грядущее полнолуние 28 марта, рассказал врач-психиатр.

"Весеннее обострение" - собирательный термин, которым часто обозначают сбои в работе организма и ухудшение психического состояния у человека с наступлением теплого времени года. Специалисты подтверждают, что весной определенный подъем, в том числе, и эмоциональный, происходит из-за изменения гормонального фона у людей. Но что касается обострений психических заболеваний, то они начинаются вовсе не весной, а в зимний период.

"Обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы. Единственное, надо отметить, что по весне меняется гормональный фон, который, возможно, влияя на людей, обеспечивает определенный подъем. Но так, чтобы это становилось явлением массовым с позиции восприятия какого-то сумасшествия ‒ я бы к этому отнесся более сдержанно", – рассказал радио Sputnik психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Он также высказал мнение о влиянии фаз Луны на тревожность. Тем более, что 28 марта будет полнолуние. По словам Александра Федоровича, это явление является неким символом, овеянным мистическим ореолом.

"Четких подтверждений о влиянии фаз Луны на поведение человека или его самочувствие не существует, но мы тяготеем ко всему таинственному, нам хочется ощущать себя частью природы или на кого-то спихнуть ответственность за свое состояние", - считает он.

Ранее врач-психотерапевт рассказала, что у ряда заболеваний есть некоторая сезонность, весной они могут обостряться — это касается болезней ЖКТ или артериальной гипертензии. По ее словам, обострение психических, в том числе депрессивных состояний, связано прежде всего с внутренними процессами, обменом веществ, а не просто с погодой и хандрой. Поэтому с медицинской точки зрения весенней депрессии не бывает.