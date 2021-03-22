Новые исследования ученых показали, что аспирин не защищает от рака, а у пожилых, наоборот, ускоряет его развитие

У пожилых при приеме аспирина (ацетилсалициловой кислоты) повышается риск прогрессирования онкологических заболеваний и смертельного исхода. К таким выводам пришли ученые, в течение почти пяти лет наблюдавшие за получавшими небольшие дозы аспирина пациентами старше 65 лет.

Результаты исследования опубликованы в Journal of the National Cancer Institute. Ранее эти же ученые выяснили, что аспирин в небольших дозах (100 мг) полезен для более молодых, и пришли к выводу, что ацетилсалициловая кислота в краткосрочной перспективе не влияет на риск рака.

На этот раз ученые поставили цель узнать долгосрочный эффект приема аспирина в возрастной группе старше 65 лет. Наблюдение проводилось в среднем 4 года 7 месяцев. Участниками его стали 19 114 жителей Австралии и США без сердечно-сосудистых заболеваний, деменции или физических недостатков. Одна группа участников получала 100 мг аспирина, другая - лекарство-пустышку.

В итоге 981 случай рака был зафиксирован в группе, принимавшей аспирин, и 952 - в группе плацебо. Эту разницу исследователи назвали статистически не значимой. Но выяснилось, что у тех, кто принимал аспирин, рак прогрессировал быстрее, появлялись метастазы или он развивался до 4-й стадии.

Также в "аспириновой" группе наблюдалась более высокая смертность среди участников эксперимента с диагнозом "рак", независимо от того, был он локализованным или с метастазами. Это было наиболее выражено у пациентов с солидным раком 3-й и 4-й стадии на момент выявления, а также с колоректальным раком. Как отмечается в публикации, при лейкозах и лимфомах подобного эффекта не было.

Ученые делают вывод, что у пожилых людей аспирин может ускорять прогрессирование рака, и призывают быть очень осторожными при его применении тем, кому больше 65 лет.

Ранее "Доктор Питер" сообщал об исследовании датских ученых. Они сделали вывод, что длительный прием аспирина в детской дозировке может на треть снижать риск развития рака толстой кишки.