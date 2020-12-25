Минздрав услышал врачей и общественников и предложил вернуть детям с диагнозом "рак" препараты off-label - не по инструкции

Минздрав услышал врачей и общественников и предложил вернуть детям с диагнозом "рак" препараты off-label - не по инструкции10:50, 26.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Минздрав предложил разрешить использование лекарственных препаратов для несовершеннолетних с диагнозом "рак", у которых в инструкции по применению отсутствуют показания к их применению у детей, так называемые оff-label. Теперь эти лекарства могут добавить в стандарт медицинской помощи детям. Пока изменения в закон еще обсуждаются.
Препараты, в инструкции к которым нет указания, что их можно принимать детям (off-label), хотят разрешить ипользовать для лечения несовершеннолетних пациентам с диагнозом "рак". Минздрав предлагает внести соответствующие изменения в статью 37 федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан".
"В стандарт медицинской помощи детям... допускается включение зарегистрированных лекарственных препаратов, у которых в инструкции по применению отсутствуют показания к их применению у детей, в случае соответствия таких лекарственных препаратов критериям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».
Поправки опубликованы на портале regulation.gov.ru 25 марта. На данном этапе проводятся общественные обсуждения.
В пояснительной записке авторов изменений в закон отмечается, что "организовать лечебный процесс без применения препаратов off-label невозможно, что особенно актуально при оказании медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, где доля использования таких препаратов достигает 60-70%".
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В ней также указывается, что в медицине препараты off-label применяются из-за отсутствия или недоступности альтернативной терапии, а также из-за нежелания фармпроизводителей «проводить пострегистрационные клинические исследования для расширения сферы использования препаратов в коммерчески непривлекательных областях».
Просьбу узаконить лекарственные средства off-label ранее просили у правительства детские онкологи. Об этом говорилось на заседании президиума Совета законодателей 19 марта.
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