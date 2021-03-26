Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы и на что обратить внимание при ее выборе

Колбаса копченая и вареная - не самые полезные продукты на нашем столе. Почему не стоит эти мясные продукты употреблять в ежедневном режиме, и для кого особенно опасна колбаса, рассказала диетолог.

Если есть сырокопченую колбасу каждый день, можно заработать проблемы с давлением и почками, считает врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. Она напомнила, что в сырокопченых колбасах очень много жира, 30-44% и огромное количество соли и специй.

"Особенно я бы не рекомендовала есть ее сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль", – уточнила диетолог в интервью радио Sputnik.

Что касается вареной колбасы, то называть ее адекватной заменой мясу нельзя. Даже ГОСТ подразумевает, что колбаса может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом, в этом случае мышечных волокон в ней очень мало ‒ 8%. Диетолог отмечает, что колбаса может быть сделана по техническим условиям (ТУ), и в этом случае жира в ней будет больше 22% и обязательно - вкусовые добавки.

"Когда колбаса с соей – это, скорее, полезнее, чем когда она без сои. Могут использовать также смесь из каких-либо злаков и других растений. Крахмал – обязательно, чтобы колбаса была восхитительно розовая, как свинка", – добавила Анна Белоусова.

Она разъяснила, как распознать колбасу с добавленным пищевым красителем. Достаточно сделать срез и посмотреть, такого ли она цвета как сверху.

"Иногда, если колбаса сверху серая, то она просто залежавшаяся. Если же она на срезе такая же сероватая, тогда это правильная вареная колбаса", – заверила Анна Белоусова.

По ее словам, вареную колбасу можно приготовить самостоятельно. Мясо надо вымочить в солевом растворе с добавлением уксуса, после чего варить на медленном огне минимум четыре часа. Затем вареное мясо нужно прокрутить в мясорубке и получившемуся фаршу придать продолговатую форму, закрутив, например, в пленку. При желании домашней колбасе можно придать розоватый цвет, добавив свекольный сок в готовый фарш.

Ранее ВОЗ заявлял, что употребление мяса увеличивает риск развития нескольких видов рака. Сокращать потребление мяса рекомендуется с возрастом — мясной белок желудочно-кишечному тракту пожилого человека труднее перерабатывать.

Петербургские врачи подтвердили, что у вегетарианцев рак толстой и прямой кишки действительно встречается реже. Однако у отказавшихся от мяса - другие проблемы, например, воспалительные заболевания кишечника.

"Совсем отказываться от мяса не стоит — все должно быть в меру. Конечно же, хорошо бы максимально ограничить употребление обработанных мясных продуктов из-за опасных химических добавок", - считает Алексей Панов, д.м.н. заведующий отделом ишемической болезни сердца Федерального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова.