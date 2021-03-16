AstraZeneca сдержала обещание и опубликовала обновленные данные об эффективности вакцины: минус три процента

AstraZeneca опубликовала расширенные результаты эффективности своей вакцины от коронавируса: теперь компания уверяет, что она составляет 76%. Это цифра немногим отличается от предыдущей - разработчики заявляли, что препарат эффективен на 79%.

Британско-шведская компания AstraZeneca сдержала обещание и опубликовала расширенные результаты в отношении своего препарата от COVID-19.

Обновленные данные выглядят так: "Эффективность вакцины для профилактики COVID-19 составила 76% в отношении развития симптомов коронавирусной инфекции; 100% эффективность в отношении предотвращения тяжелого течения заболевания и госпитализации; эффективность 85% против симптоматического COVID-19 у участников в возрасте 65 лет и старше".

Обновленные результаты почти не отличаются от предыдущих, которые были опубликованы 22 марта. Тогда компания оценила эффективность своего препарата на 3% выше.

Расширенные данные основаны на исследовании, в котором приняли участие 32 тысячи пациентов из США. Участники были рандомизированы в соотношении 2:1 между группой вакцины и плацебо. Результаты показали: все испытуемые хорошо перенесли вакцинацию, у них не было выявлено каких-либо побочных эффектов.

Компании пришлось повторно публиковать результаты клинических испытаний из-за критики со стороны американских экспертов. Так, в Национальном институте изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) предположили, что компания в первый раз опубликовала неполные данные.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи тоже попросил AstraZeneca обновить результаты. «Это, скорее всего, очень хорошая вакцина, но некоторые факты действительно вызывают сомнения и, возможно, порождают недоверие», — передает его слова CNBC.

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Напомним, что после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca стали фиксировать летальные исходы. Три дня назад в Норвегии после прививки умерли 2 человека. Ранее в Грузии медсестра впала в кому после вакцинации. Спустя некоторое время женщина умерла в больнице. Еще один летальный исход был зафиксирован в Испании - пациентка умерла от кровоизлияния в мозг. В Норвегии после вакцинации госпитализировали трех медиков. Один из врачей спустя несколько дней скончался в больнице.

Страны ЕС начали массово отказываться от препарата после летальных исходов и заявления группы ученых, что лекарство может вызывать аутоимунную реакцию, которая провоцирует образование тромбов. Тем не менее, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) признало вакцину AstraZeneca безопасной, отметив, что ее эффективность оправдывает риски.