Антитела появляются в 100% случаев. Опубликованы результаты исследований "ЭпиВакКороны" на добровольцах

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики заболевания. Это подтверждается публикацией результатов ее клинических исследований журналом "Инфекция и иммунитет", сообщает Роспотребнадзор.

Результаты клинических исследований среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет подтвердили безопасность и эффективность вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной специалистами ГНЦ ВБ "Вектор", сообщает Роспотребнадзор. Результаты исследований опубликованы 24 марта.

Проводились они в два этапа. В первом принимали участие 14 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Изучались безопасность, реактогенность и иммунологическая активность вакцины. На втором этапе проводилось простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет.

"Схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящим в состав вакцины, у 100% добровольцев", - говорится в сообщении Роспотребнадзора. - Сероконверсия (выработка организмом антител в ответ на присутствие антигена - Ред.) с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы".

Вакцина "ЭпиВакКорона" новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора поступила в гражданский оборот в феврале. Но прививают ей мало, например, в Петербург была лишь одна поставка, которая целиком ушла на вакцинацию сотрудников Роспотребнадзора.

Сообщалось также, что "Вектор" получил более 45 обращений из других стран о проведении исследований и начале производства вакцины «ЭпиВакКорона».