В больницах Петербурга - 6248 коек для пациентов с коронавирусом, почти треть свободны. Где в Петербурге продолжают их принимать

В больницах Петербурга - 6248 коек для пациентов с коронавирусом, почти треть свободны. Где в Петербурге продолжают их принимать15:28, 20.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
В петербургских больницах для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями сохраняется 6248 койки, из них 1754 свободны, сообщили в комитете по здравоохранению. Публикуем полный список взрослых и детских медучреждений, в которых на сегодня, 20 марта, оказывают помощь пациентам с коронавирусом.
По данным комитета по здравоохранению, в Петербурге пациентов с коронавирусом и пневмониями принимают 15 стационаров взрослой сети и два детских. Всего в городе развернуто 6 248 коек, свободны из них 1754 койки, что составляет 28,1%.
Стационары взрослой сети
- Клиническая больница им. С.П. Боткина (полностью перепрофилирована под ковид);
- Больница святого Георгия (полностью перепрофилирована под ковид);
- Александровская больница (для пациентов с коронавирусом развернуто 419 коек);
- Покровская больница (полностью перепрофилирована под ковид);
- Городская больница №20, стационар (полностью перепрофилирована под ковид);
- Городская больница №20, поликлиника (полностью перепрофилирована под ковид);
- Городская больница №40 стационар (развернуто 130 коек);
- Городская больница №40, пансионат "Заря" (развернуто 300 коек);
- Мариинская больница (развернуто 92 койки);
- Городская больница №15 (развернуто 65 коек);
- Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова (развернуто186 коек);
- Городская больница №38 им.Семашко (полностью перепрофилирована под ковид);
- Госпиталь для ветеранов войн, стационар (развернуто 1208 коек);
- Николаевская больница (полностью перепрофилирована под ковид);
- Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова (развернуто 106 коек).
Стационары для детей
- Детская больница №5 им. Филатова – 362 койки;
- СПбГПМУ – 40 коек.
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Ранее "Доктор Питер" писал, что из красных зон вышли 6 медучреждений города, больницы вернулись к обычному режиму работы.
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