В больницах Петербурга - 6248 коек для пациентов с коронавирусом, почти треть свободны. Где в Петербурге продолжают их принимать

В петербургских больницах для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями сохраняется 6248 койки, из них 1754 свободны, сообщили в комитете по здравоохранению. Публикуем полный список взрослых и детских медучреждений, в которых на сегодня, 20 марта, оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Фото: Мариинская больница