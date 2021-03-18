Роспотребнадзор отменяет решение Минздрава: тест на коронавирус перед госпитализацией вновь могут сделать обязательным

Пациентам придется подтверждать отсутствие коронавируса при плановой госпитализации - предоставлять отрицательный тест, сделанный за три дня до поступления в больницу. Ранее требование о проведении диагностики при поступлении в больницу отменил Минздрав.

Проект постановления главного государственного санитарного врача России о возвращении обязательного теста на коронавирус перед поступлением в больницу сейчас проходит этап общественного обсуждения. В документе говорится, что при плановой госпитализации в неинфекционные стационары необходимо будет "предоставить отрицательные результаты лабораторного обследования, проведенного не ранее чем за 3 дня до госпитализации". Причем, сделать их можно будет любым методом, не только ПЦР.

Если госпитализация экстренная, то пациенту должны будут сделать тест в больнице. При этом "госпитализация таких пациентов до получения результатов тестирования осуществляется в изоляторы, диагностические палаты или палаты на 1-2 койки".

В декабре постановлением Минздрава обязательный отрицательный тест на коронавирус за 7 дней до госпитализации был отменен. Изменения внесены в приказ Минздрава №198н и будут действовать до конца 2021 года.

Сейчас фактически при госпитализации пациенты все равно проходят тестирование на коронавирус, но проводят его в больнице, доступным для медицинской организации способом.