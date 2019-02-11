Еще одна европейская страна разрешила эвтаназию

Парламент Испании одобрил закон об эвтаназии. По предварительным данным, он должен вступить в силу уже через три месяца.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании сегодня окончательно одобрил законопроект, регулирующий проведение эвтаназии в стране, сообщает ТАСС.

С предложением выступила Испанская социалистическая рабочая партия. Как стало известно, его поддержали 202 из 350 парламентариев. Закон должен вступить в силу через 3 месяца, он будет регулировать право на добровольный уход из жизни для неизлечимо больных пациентов или для тех, кто страдает от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания, которое вызывает "невыносимые физические или психические страдания" без возможности выздоровления или улучшения самочувствия.

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Попросить об эвтаназии может совершеннолетний пациент, у которого есть гражданство страны или вид на жительство. Такое решение человек должен принять самостоятельно, также он будет обязан подтвердить его 4 раза, пока эксперты будут рассматривать запрос. Отмечается, что отменить решение или попросить отсрочку можно в любой момент. Одобрять или запрещать эвтаназию будет экспертный совет, в него будут входить врачи, а также специальная комиссия, следящая за соблюдением закона.

В конце января 2021 года закон об эвтаназии одобрил парламент Португалии. Эвтаназия уже разрешена в Нидерландах, Люксембурге, Бельгии, в некоторых штатах США, а также в Швейцарии.