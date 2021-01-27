Самоизоляция не намного сократила число пострадавших от зимних травм. В НИИ Джанелидзе рассказали, какие повреждения они лечат

Нынешняя зима, оказавшаяся одной из самых снежных и морозных за последние годы, стала непростой как для петербуржцев, так и для травматологов. Но не только из-за традиционного гололеда и сосулек. Как в условиях пандемии врачи помогали пострадавшим, рассказал Игорь Беленький, завотделением травматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Этой зимой в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе открыли еще одно отделение травматологии на 25 коек, плюс к двум существующим - каждое по 40 коек. Простаивать им не пришлось.

- Поток экстренных пациентов с травмами стал значительно больше по сравнению с предыдущими годами, - говорит Игорь Беленький. - Обычно дежурные врачи оказывают помощь 40-50 пациентам. Большинству из них - сразу в приемном отделении, а потом они уходят домой. Госпитализируется в среднем 10-15 человек в сутки. Это пациенты нуждаются, как правило, в оперативном лечении.

По словам завотделения, нагрузка на стационар за минувшие месяцы выросла не столько из-за погодных условий, сколько из-за перепрофилирования других больниц под ковид. Большинство стационаров не принимали "травмы".

- За последний месяц мы выполняли до 5 операций в сутки пациентам, доставленным по скорой с переломами, - говорит травматолог. - Но даже при такой интенсивной работе не всех удаётся оперировать сразу из-за большого количества поступлений. Ежедневно госпитализируем по 5-6 человек, которым вмешательство будет выполнено позже.

Игорь Беленький отмечает, что этой зимой в НИИ им. Джанелидзе не поступали петербуржцы с серьезными травмами черепа, полученными от падений льдин и сосулек с крыш. Специфичных же для гололеда и зимних видов спорта травм было не больше, чем годом раньше.

- Для рук специфичны переломы шейки плеча и так называемые переломы "луча" в типичном месте. Таких пациентов достаточно много. При переломах рук часто обходится без операций - пациента быстро отпускают домой. Результаты лечения этих травм гораздо более благоприятны, и они не сильно влияют потом на качество жизни, - говорит завотделением.

А вот пожилых людей с переломами шейки бедра в минувшем сезоне в НИИ им. Джанелидзе было больше обычного. Врач связывает это приемом травматологических пациентов из других больниц.

"Есть данные мировой статистики, которые говорят о том, что в карантин количество бытовых травм, к числу которых относятся переломы шейки бедра, незначительно уменьшается. Это связано с тем, что люди преимущественно находятся дома и меньше двигаются", - отметил Игорь Беленький.

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