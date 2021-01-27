За зиму более 200 петербуржцев доставили в НИИ скорой помощи с травмами из-за гололеда

За декабрь 2020 года и неполный январь 2021-го в НИИ скорой помощи доставили более 200 петербуржцев, поскользнувшихся на дорогах. При этом госпитализированы были только 63 человека. Об этом рассказал сегодня, 27 января, главный врач НИИ Антон Повзун.

По словам Антона Повзуна, за декабрь прошлого года в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе были направлены 155 горожан, указавших при поступлении о связи травмы с появившейся на улице наледью. Из них госпитализированы были только 46 человек. За неполный январь 2021 года в институт привезли 63 петербуржца, из которых оставили в стационаре только 17.

По словам главврача института, сравнивать число доставленных с «зимними» травмами в этом и прошлом сезоне некорректно — нагрузка на врачей института изменилась. В пандемию большинство городских стационаров, которые раньше тоже принимали травмированных, перепрофилированы под ковид и сейчас не берут пациентов без коронавирусной инфекции.

- Нам просто физически стали доставлять больше пациентов, - пояснил Антон Повзун журналистам, уточнив, что, кроме чисто зимних травм, в институт везут пострадавших при ДТП, падении с высоты, насильственных действиях и так далее.

Ранее главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков рассказывал, что в этом году зима показала свой характер, поэтому число пострадавших от гололеда выросло почти вдвое. По данным ГССМП, в новогодние каникулы травмы на скользких улицах получили 132 человека против 61-го в начале 2020 года.

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