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В Петербурге разработали первый отечественный препарат для лечения СМА. Фармкомпания готовится к доклиническим испытаниям

19:39, 16.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Петербургская биотехнологическая компания завершила раннюю разработку первого российского лекарства для лечения СМА (спинальной мышечной атрофии). Обещают, что препарат будет дешевле зарубежных аналогов. В ближайшей перспективе — проведение доклинических исследований в четвертом квартале 2021 года и получение разрешения на клинические исследования первой фазы.

В Петербурге разработали первый отечественный препарат для лечения СМА. Фармкомпания готовится к доклиническим испытаниям
Фото: firestock.ru

Исследователи компании BIOCAD завершили работу над первым отечественным препаратом для лечения СМА, которую начали в начале 2018 года. В 2019 году разработчики получили первый прототип лекарства, который уже совершенствовали. Клинические исследования препарата будут проводиться у детей со СМА 1-го типа – это наиболее тяжелая форма заболевания. Половина таких детей не доживают до 10 месяцев, а еще четверть погибают до 13,6 месяцев. В клинические исследования планируют включить детей в возрасте до 6 месяцев – чем раньше вводится лекарство, тем больше надежды на здоровое развитие ребенка. До этого срока еще, как правило, не успевают формироваться инвалидизирующие последствия.

Как отмечают разработчики, одна из главных целей - обеспечить жизненно важным препаратом пациентов из России. Препарат обещает многолетний, возможно, даже пожизненный эффект после первого применения. Он будет дешевле зарубежных аналогов, но не менее эффективным, говорят в компании.

Как работает лекарство?

СМА вызвана мутацией в гене SMN1, который в норме производит белок SMN. Из-за мутаций в гене SMN1 отсутствует или нарабатывается (экспрессируется) в очень малых количествах полноразмерный белок SMN. Отсутствие этого белка приводит к гибели моторных нейронов, при этом скорость отмирания зависит от типа заболевания СМА.

«Препарат ANB-4, разработанный нашими специалистами, доставляет трансген, кодирующий белок SMN, в клетки пациентов с помощью рекомбинантного терапевтического вектора на основе аденоассоциированного вируса. Ранее препарат генной терапии против СМА разрабатывали в США на основе природных вирусных капсидов и природного гена SMN1. Мы же, в рамках генной терапии второго поколения, используем модифицированный, не встречающийся в природе капсид, дающий преимущества в доставке гена в целевые клетки, а также оптимизированную методами вычислительной биологии последовательность терапевтического трансгена. Проще говоря, с помощью вирусного вектора мы добавляем ген SMN1 в клетки, где раньше он был повреждён, тем самым спасая клетки от гибели на многие годы и предотвращая развитие СМА», – пояснил Дмитрий Мадера, руководитель команды ранней разработки препарата ANB-4 BIOCAD.

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Первым препаратом для лечения СМА стала американская разработка под названием Spinraza. Стоимость первого года терапии составляет около 45 млн рублей, стоимость второго года и последующих – 20 млн рублей. Он оказывает временный эффект – пациент должен находиться на пожизненной терапии. Совсем недавно появился генотерапевтический препарат Zolgensma, уже одобренный в ряде стран, его стоимость оценивается в $2,125 млн.

Справка:

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое тяжелое наследственное прогрессирующее нервно-мышечное заболевание. Оно развивается вследствие мутации или отсутствия в ДНК гена SMN1, из-за чего формируется дефицит белка SMN, необходимого для сохранения мотонейронов — крупных нервных клеток в спинном мозге, контролирующих движение мышц. В результате мышцы слабеют и атрофируются. По данным благотворительного фонда «Семьи СМА», на начало ноября 2020 года в России насчитывалось 1 048 пациентов со СМА, из них 823 — дети. При этом число потенциально нуждающихся в этом препарате может достигать 4,9 тысяч человек.

© Доктор Питер

Рубрики: Фармакология

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