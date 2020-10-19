Ученые США: После прививки от коронавируса только у 17% пациентов с иммунодефицитом выявили антитела

Ученые Школы медицины Университета Джонса Хопкинса выяснили, как у пациентов, перенесших пересадку органов, вырабатывается иммунитет после прививки от коронавируса. Оказалось, что на количество защитных антител влияют возраст, принимаемые препараты и собственно сама вакцина.

Участие в эксперименте принимали 436 американцев, которым пересадка органов была выполнена около шести лет назад и чей средний возраст составлял 55,9 года. Ни у кого из них не было ранее подтвержденного диагноза COVID-19. Более половины из них (52%) привились вакциной Pfizer, а 48% - Moderna, говорится в исследовании.

Через 20 дней после первой дозы вакцины антитела обнаружили лишь у 76 человек - это 17% участвовавших в исследовании.

Все, кто вакцинировался, принимали препараты, подавляющие иммунитет. По результатам исследования выяснилось, что вероятность появления антител ниже у тех, кто получал поддерживающую иммуносупрессивную терапию антиметаболитами (37% против 63%).

Кроме того, антитела с большей вероятностью вырабатывались у пациентов, получивших вакцину Moderna по сравнению с привившимися Pfizer (69% против 31%). У более старших участников исследования обнаружили меньше антител было, чем у молодых.

Ученые предполагают, что у пациентов с иммунодефицитом более высокий риск заражения COVID-19, несмотря на вакцинацию. В дальнейшем они планируют оценить их клеточный ответ на введение вакцин, а также иммунный ответ после второй дозы.

Сегодня стало известно, что клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" среди пациентов с ВИЧ-инфекцией могут начаться во второй половине нынешнего года.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил директор научного центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Такое клиническое исследование планировалось и планируется в настоящее время, но мы просто не успели еще его осуществить", - пояснил Гинцбург (цитата по ТАСС).