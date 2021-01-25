Из-за страха COVID-19 американка боялась обнимать близких. Врач выписал ей необычный рецепт

Пожилая жительница Нью-Йорка около года держала социальную дистанцию и не обнимала своих близких – из-за риска заразиться коронавирусом. Даже сделанная антиковидная прививка не дала ей возможность почувствовать себя спокойно и комфортно. Тогда семейный врач нашел способ, как помочь пациентке.

Из-за пандемии на протяжении года жительница Нью-Йорка Эвелин Шоу не могла полноценно общаться с семьей. Все это время она при встрече с близкими держала дистанцию в 2 метра и не разрешала себе обниматься даже с внучкой. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Insider, даже после получения второй дозы антиковидной прививки женщина не смогла немного расслабиться и перестать переживать.

На помощь Эвелин пришел семейный врач. Он выписал ей рецепт, в котором написал: «Вам разрешено обнимать внучку». Когда женщине передали назначение врача, она расплакалась и обнялась со своей семьей.

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Нью-Йорке заболели COVID-19 более 1,7 млн человек.