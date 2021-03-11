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Врачи спасли женщину, потерявшую пять литров крови во время родов

18:50, 12.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

На Кубани врачи НИИ-ККБ №1 сумели спасти женщину, у которой во время родов в районной больнице открылось непрекращающееся кровотечение. Женщина буквально истекала кровью и могла умереть. Как спасали роженицу, рассказали врачи Первой краевой больницы.

Врачи спасли женщину, потерявшую пять литров крови во время родов
Фото: pixabay.com

Женщина чуть не умерла на столе хирургов районной больницы Тбилисского района Краснодарского края во время проведения кесарева сечения. У нее произошла отслойка плаценты и открылось сильное маточное кровотечение - в итоге она потеряла едва ли не всю кровь.  

Справиться с непростой ситуацией районные врачи самостоятельно не смогли. Им на помощь выехала бригада специалистов Краснодарской первой краевой больницы.

"На момент приезда краевых врачей кровопотеря у пациентки составила 5 литров, она находилась на вазопрессорной поддержке, имела забрюшинные гематомы", - сообщили врачи.

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Состояние женщины удалось стабилизировать, ее срочно перевезли в Краснодар. За жизнь пациентки продолжили бороться сосудистые хирурги.

Сейчас женщина уже выписана из больницы и отправилась к новорожденному малышу. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 

Количество циркулирующей крови в организме у людей различно. Оно зависит от пола (у взрослых мужчин 5-6 литров, у взрослых женщин 4-5 литров), возраста (у новорожденного ребенка около 250-300 миллилитров), массы тела, некоторых природных особенностей организма.

Рубрики: Акушерство

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