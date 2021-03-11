Врачи спасли женщину, потерявшую пять литров крови во время родов

На Кубани врачи НИИ-ККБ №1 сумели спасти женщину, у которой во время родов в районной больнице открылось непрекращающееся кровотечение. Женщина буквально истекала кровью и могла умереть. Как спасали роженицу, рассказали врачи Первой краевой больницы.

Женщина чуть не умерла на столе хирургов районной больницы Тбилисского района Краснодарского края во время проведения кесарева сечения. У нее произошла отслойка плаценты и открылось сильное маточное кровотечение - в итоге она потеряла едва ли не всю кровь.

Справиться с непростой ситуацией районные врачи самостоятельно не смогли. Им на помощь выехала бригада специалистов Краснодарской первой краевой больницы.

"На момент приезда краевых врачей кровопотеря у пациентки составила 5 литров, она находилась на вазопрессорной поддержке, имела забрюшинные гематомы", - сообщили врачи.

Состояние женщины удалось стабилизировать, ее срочно перевезли в Краснодар. За жизнь пациентки продолжили бороться сосудистые хирурги.

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Сейчас женщина уже выписана из больницы и отправилась к новорожденному малышу. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.