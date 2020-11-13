Психиатр назвала неожиданный признак депрессии у подростка и посоветовала простые способы наладить отношения в семье

Ребенок в переходном возрасте нуждается в особой поддержке взрослых. Главное, вовремя заметить, когда требуется помощь. Как распознать депрессию у подростка, рассказала главный внештатный психиатр Минздрава Московской области Наталия Сухотеплая. Среди проявлений в поведении ребенка, которые должны насторожить родителей, она назвала не самый очевидный - наигранный восторг.

«Такие признаки, как замкнутость, вопросы о смысле существования, перепады настроения, наигранный восторг, рассеянность, должны насторожить взрослого», - говорит психиатр Наталия Сухотеплая.

По ее словам, в начальной стадии депрессии у подростка справиться с ней можно попробовать самостоятельно. Но если вы видите, что ситуация ухудшается, лучше сходить к психологу. Помните, что насильно тащить на прием ребенка нельзя. Лучший способ - наладить с ним контакт и дать понять, что вы хотите ему помочь.

Простые способы наладить отношения с ребенком посоветовала психиатр:

Сведите к минимуму ссоры и негатив в семье,

Проводите с ребенком больше времени,

Организуйте совместные выходные,

Прогуляйтесь вечером по дороге с работы или перед сном,

Поделитесь с ним небольшими секретами,

Признайтесь о своих метаниях и сомнениях, чувствах и эмоциях в подростковом возрасте.

Еще одна рекомендация врача родителям непростых подростков - быть жизнерадостными и проводить время активно.

"Это не так сложно, как кажется, - отмечает психиатр. - Достаточно в каждой ситуации или вещи находить положительные моменты. Ни в коем случае не критикуйте подростка. Наоборот подсказывайте, как поступать в той или иной ситуации. Неуместная критика разрушает веру в себя, в свои способности, понижает самооценку и напрочь убивает доверие».

Специалист отмечает, что в случае тяжелых проблем с ребенком может потребоваться помощь психотерапевта и психиатра. Врач проведет необходимые обследования и, в зависимости от результатов, назначит комплексное лечение с применением лекарственных средств.