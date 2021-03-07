118-летняя японка, победившая рак и пережившая две пандемии, любит газировку и готовится нести факел Олимпиады

В свои 118 лет самая старая из ныне живущих людей готовится нести олимпийский факел в Японии. Канэ Танака намерена пройти несколько шагов на 100-метровой дистанции самостоятельно. Она пережила рак, две пандемии, но остается активной и жизнерадостной, и... обожает газировку и пирожные, рассказала ее правнучка.

Канэ Танака официально считается самым пожилым человеком на планете. В январе ей исполнилось 118 лет, но она намерена самостоятельно пройти хотя бы несколько из 100 метров дистанции с олимпийским факелом в руках в своем родном городе в префектуре Фукуоко. Для этого мероприятия Канэ даже приобрела новую пару кроссовок.

«Здорово, что она даже в своем возрасте может вести активный образ жизни, мы хотим, чтобы и другие люди видели это и вдохновлялись моей бабушкой и не думали, что возраст хоть в чем-то является препятствием", - рассказал CNN ее внук Эйдзи Танака, которому сейчас уже больше шестидесяти лет.

Предыдущими рекордсменами среди старейших олимпийских факелоносцев были Аида Джеманке из Бразилии, которая зажгла факел на Летних играх в Рио в 2016 году, в возрасте 106 лет, и игрок в настольный теннис Александр Каптаренко, который бежал с факелом на Зимних играх в Сочи в 2014 году в возрасте 101 года.

Канэ Танака родилась в 1903 году, в год первого полета аэроплана братьев Райт. Ей почти столько же лет, сколько нынешним Олимпийским играм, которые начали проводиться в 1896 году. Канэ вышла замуж, родила четверых детей, и до 103 лет работала в семейном магазине. У нее пять внуков и восемь правнуков.

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Сейчас Танака живет в доме престарелых, она несколько месяцев не видела свою семью во время пандемии COVID-19. Любимое ее занятие - играть в настольные "стратегии" и решать задачи на логику для поддержания остроты ума.

Канэ пережила две мировые войны, эпидемию испанки 1918 года и пандемию коронавируса. У Кейт дважды был рак. А еще старейшая в мире женщина обожает газировку и пирожные. О своей прабабушке в Twitter рассказывает правнучка Кейн, Джунко.

«Я завела для нее аккаунт, потому что это невероятно, что в 118 лет прабабушка обожает играть в настольные игры, открыта всему новому, любопытна, ест пирожные и пьет газировку", - рассказала Джунко Танака, - "Я могу быть предвзятой, потому что я в родстве с ней, но я думаю, что это потрясающе".

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, впервые в прошлом году в Японии зарегистрировано более 80 000 долгожителей.

В 2020 году каждый 1565 человек в Японии был старше 100 лет - более 88% из них - женщины.

В Японии средняя продолжительность жизни женщин составляет 87,45 года по сравнению с 81,4 года у мужчин.



