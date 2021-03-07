Заразиться могут повторно. Рост заболеваемости COVID-19 в России спрогнозировал инфекционист

В России заболеваемость ковидом может вырасти в середине весны. Вероятно, что по второму разу начнут заражаться те, кто легко переболел во время первой волны коронавируса. Так считает инфекционисты.

В России в середине весны, в апреле, ожидается рост заболеваемости COVID-19, но после этого будет спад - это вероятно произойдет к концу мая, рассказал РИА Новости главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он полагает, что болеть начнут те, кто перенес ковид в легкой форме в первую волну, у них иммунитет против вируса ослаб.

"Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости (COVID-19 – ред.). Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад", - отметил он.

Многие люди, перенесшие коронавирус в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, подчеркнул врач.

"Второй вопрос – весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры. Я говорю про среднюю полосу. И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета", - добавил инфекционист, подчеркнув, что снижение заболеваемости по COVID-19, скорее всего, будет в конце мая.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидмерами пренебрегать не стоит.