В массовом отравлении красноярских школьников оказались виноваты грызуны с овощных складов

В массовом отравлении красноярских школьников оказались виноваты грызуны с овощных складов15:30, 03.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
На складах у производителя овощей сотрудники Роспотребнадзора обнаружили грызунов. Именно эти овощи использовали для салатов, которыми потом отравился 91 школьник. На деятельность сельхозпредприятия наложен временный запрет.
"В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания школьников иерсиниозной инфекцией (...) выявлены нарушения требований санитарного законодательства: не проведены мероприятия по защите производственных помещений от проникновения грызунов; по результатам зооэнтомологической оценки установлено наличие грызунов в складских помещениях", - сообщил Роспотребнадзор по Красноярскому краю.
С 1 марта на деятельность сельхозпредприятия ведомство наложило временный запрет. "Материалы дела направлены в суд для решения вопроса о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности".
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Кроме грызунов в овощах Роспотребнадзор нашел еще ряд нарушений: не проводилась положенная мойка и дезинфекция складских помещений, были нарушены условия хранения продукции (температура и влажность), овощи, непригодные для хранения, не подвергались своевременной переработке.
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