В массовом отравлении красноярских школьников оказались виноваты грызуны с овощных складов

На складах у производителя овощей сотрудники Роспотребнадзора обнаружили грызунов. Именно эти овощи использовали для салатов, которыми потом отравился 91 школьник. На деятельность сельхозпредприятия наложен временный запрет.

"В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания школьников иерсиниозной инфекцией (...) выявлены нарушения требований санитарного законодательства: не проведены мероприятия по защите производственных помещений от проникновения грызунов; по результатам зооэнтомологической оценки установлено наличие грызунов в складских помещениях", - сообщил Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

С 1 марта на деятельность сельхозпредприятия ведомство наложило временный запрет. "Материалы дела направлены в суд для решения вопроса о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности".

Кроме грызунов в овощах Роспотребнадзор нашел еще ряд нарушений: не проводилась положенная мойка и дезинфекция складских помещений, были нарушены условия хранения продукции (температура и влажность), овощи, непригодные для хранения, не подвергались своевременной переработке.

Напомним, в Красноярске из-за массового отравления школьников возбудили уголовное дело. Как сообщали местные СМИ, пострадали около 70 детей из разных школ города. Роспотребнадзор сообщил, что школьники заразились иерсиниозной инфекцией через сырые овощи в салатах. Позже стало известно, что число отравившихся выросло до 91, 56 детей находятся в больницах города в состоянии средней тяжести. Прокуратура и СК ведут проверки, мэр города из-за инцидента уже уволил двух чиновников.

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