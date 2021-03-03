Комок волос весом в килограмм достали из желудка 11-летней москвички

Девочка обратилась к врачам с жалобами на боли в животе, тошноту и потерю аппетита. В желудке у нее обнаружили плотный ком волос весом в один килограмм. Девочка вовремя оказалась на операционном столе. Хирурги помогли ей до того, как у ребенка могли развиться осложнения.

В детской больнице им. Башляевой в Москве провели успешную операцию 11-летней девочке. Ребенок несколько дней жаловался на усиливающиеся боли в животе, потерю аппетита и тошноту. Эндоскопическое обследование (ФГДС) показало, что желудок девочки плотно заполнен массивным образованием. В разговоре с врачами ребенок признался, что имеет привычку обсасывать кончики волос.

Тут же была назначена операция. Хирурги выяснили, что в желудке школьницы находится больших размеров плотный комок из волос - трихобезоар весом около 1 кг.

"Врачи успели извлечь его вовремя. Промедление в таких случаях грозит многочисленными осложнениями, среди которых развитие язв желудка, желудочные кровотечения, перфорации желудка и тонкой кишки с развитием перитонита, панкреатит, желтуха и аппендицит", - сообщили в столичном департаменте здравоохранения

Безоар – это инородное тело, которое образуется в желудке из проглоченных непереваренных веществ, частиц пищи и слизи. Его разновидность - трихобезоар - может быть образован волосами самого пациента, другого человека, домашнего животного или даже шерстью с одежды или одеяла. Факторами риска формирования трихобезоаров являются также аномалии стро­ения желудочно-кишечного тракта.

© Доктор Питер