Комок волос весом в килограмм достали из желудка 11-летней москвички

В детской больнице им. Башляевой в Москве провели успешную операцию 11-летней девочке. Ребенок несколько дней жаловался на усиливающиеся боли в животе, потерю аппетита и тошноту. Эндоскопическое обследование (ФГДС) показало, что желудок девочки плотно заполнен массивным образованием. В разговоре с врачами ребенок признался, что имеет привычку обсасывать кончики волос.
Тут же была назначена операция. Хирурги выяснили, что в желудке школьницы находится больших размеров плотный комок из волос - трихобезоар весом около 1 кг.
"Врачи успели извлечь его вовремя. Промедление в таких случаях грозит многочисленными осложнениями, среди которых развитие язв желудка, желудочные кровотечения, перфорации желудка и тонкой кишки с развитием перитонита, панкреатит, желтуха и аппендицит", - сообщили в столичном департаменте здравоохранения
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