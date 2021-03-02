Петербургский терапевт, не раздумывая, схватила падающую пациентку за руки и спасла ей жизнь

Миниатюрная девушка, перегнувшись большей частью тела через перила балкона, удерживала женщину. Таким экстремальным был визит терапевта к пациентке в Кировском районе. О том, как участковый врач и водитель спасли свою пациентку, «Доктору Питеру» рассказал главный врач ГП №88 Станислав Понкратов.

Бригада районной службы скорой помощи выезжала к пациентке ночью, и оставила участковому терапевту утренний вызов на диагноз «острый гастроэнтерит». Диана Сеева, терапевт Городской поликлиники №88 отправилась по адресу - в 20-этажку Кировского района. Сначала врач зашла к пациенту нижнего этажа, который тоже ее ждал, потом на 20-й - к женщине с гастроэнтеритом. Дверь ей открыла хозяйка. Она была в полуобморочном состоянии и почти сразу потеряла сознание.

Терапевт быстро набрала «03» и вызвала бригаду скорой, а потом позвонила водителю, с которым прибыла на адрес, — сообщила, что задерживается и ему надо ехать обратно в поликлинику. За то короткое время, пока врач звонила, пациентка успела очнуться. Диана Сеева увидела ее на балконе и побежала к ней.

Диане Сеевой 26 лет, она весит приблизительно 48 кг, пациентка — на вид 55-60 кг, она снова потеряла сознание. Врач, не раздумывая, схватила падающую женщину за руки. В попытке затащить женщину обратно на перила, Диана перегибалась через них сама все ниже и ниже. Неизвестно, чем бы эта история спасения закончилась, если бы не забытая Дианой в машине куртка. Ее заметил водитель и решил принести доктору. Дверь в квартиру, к счастью, оставалась открытой. Водитель и врач, рискуя упасть вместе с остававшейся без сознания женщиной, затащили ее на балкон.

Прибывшая бригада скорой установила, что женщина принимала в большом количестве антидепрессант. Медики промыли пациентке желудок и доставили ее в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

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