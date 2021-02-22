Одно посещение необычного японского острова заменяет 10 сеансов психотерапии. В чем его секрет и почему на Тасиро едут 22 февраля

На японском острове Тасиро хозяйничают не люди, а кошки. Посещение этого места может заменить 10 сеансов психотерапии. Каким образом здесь образовался "кошачий рай" и почему сюда едут именно 22 февраля, узнал "Доктор Питер".

На северо-востоке Японии есть остров, на котором хозяйничают не люди, а кошки. Мурчащих пушистых животных здесь обитает в пять раз больше, чем местных жителей.

Завезли животных на остров Тасиро еще в XVII веке, для борьбы с грызунами. Но сейчас всех мышей и крыс переловили, а остров превратился в популярную достопримечательность.

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Особенно много туристов съезжается сюда именно 22 февраля - в Японии сегодня отмечают День кошки. Десятки мяукающих хвостатых встречают всех приезжающих на Тасиро, как только туристы сходят на берег. Кошки настолько привыкли жить в праздности, что совершенно не боятся людей и не пытаются прятаться. Любопытно, что на Тасиро категорически запрещено привозить собак - въезд для них закрыт.

Туристов также предупреждают, что ни в коем случае нельзя подкармливать островных кошек.

Японцы говорят, что одно посещение "мурлыкающего" острова заменяет 10 сеансов у психотерапевта.

Об эффекте "кошкотерапии" написаны сотни научных работ. Это метод лечения и профилактики заболеваний, в основе которого лежит взаимодействие человека с кошками. Сейчас спектр воздействия этого животного на все органы и системы человеческого организма продолжает изучаться.