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Фонтанка.ру
Общество

Одно посещение необычного японского острова заменяет 10 сеансов психотерапии. В чем его секрет и почему на Тасиро едут 22 февраля

15:10, 22.02.2021   / 0 комментариев ↓
На японском острове Тасиро хозяйничают не люди, а кошки. Посещение этого места может заменить 10 сеансов психотерапии. Каким образом здесь образовался "кошачий рай" и почему сюда едут именно 22 февраля, узнал "Доктор Питер".

https://www.instagram.com/moe_matsui/
https://www.instagram.com/moe_matsui/

На северо-востоке Японии есть остров, на котором хозяйничают не люди, а кошки. Мурчащих пушистых животных здесь обитает в пять раз больше, чем местных жителей. 

Завезли животных на остров Тасиро еще в XVII веке, для борьбы с грызунами. Но сейчас всех мышей и крыс переловили, а остров превратился в популярную достопримечательность.

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Особенно много туристов съезжается сюда именно 22 февраля  - в Японии сегодня отмечают День кошки. Десятки мяукающих хвостатых встречают всех приезжающих на Тасиро, как только туристы сходят на берег. Кошки настолько привыкли жить в праздности, что совершенно не боятся людей и не пытаются прятаться. Любопытно, что на Тасиро категорически запрещено привозить собак - въезд для них закрыт.

Туристов также предупреждают, что ни в коем случае нельзя подкармливать островных кошек.

Японцы говорят, что одно посещение "мурлыкающего" острова заменяет 10 сеансов у психотерапевта.

Об эффекте "кошкотерапии" написаны сотни научных работ. Это метод лечения и профилактики заболеваний, в основе которого лежит взаимодействие человека с кошками. Сейчас спектр воздействия этого животного на все органы и системы человеческого организма продолжает изучаться.

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Публикация от Moe ︎︎︎ トラベルガール️ (@moe_matsui)

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