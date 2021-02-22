Застрявшая в Египте из-за локдауна россиянка умерла после инсульта

В Египте умерла 41-летняя жительница Екатеринбурга. Юлия Акушева находилась в стране уже несколько недель. У россиянки не было возможности вернуться на родину из-за локдауна. В январе у нее случился инсульт.

Юлия Акушева умерла ночью 22 февраля в Египте. Она находилась в коме уже несколько дней после перенесенного инсульта.

«Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти ее. Если бы она выжила, то я бы увез ее на частном самолете за деньги», — цитирует издание «Екатеринбург Онлайн» слова брата Юлии.

Юлия отправилась в Египет в декабре прошлого года вместе со своим женихом. В январе вернуться обратно у них не получилось, Египет закрыл границы, и пара осталась в Хургаде. Во время отдыха у Юлии случился инсульт. Медики диагностировали опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, состояние ее оценивалось как критическое. Женщина впала в кому.

Брат Юлии договорился с МЧС о предоставлении самолета для транспортировки в Россию. Однако за перелет и услуги команды врачей семья Юлии должна была заплатить 4,5 млн рублей.