Ученые: В мире может вспыхнуть пандемия, опасней нынешней. Летальность - до 75%

Вирус Нипах, который передается человеку от животных или через зараженную пищу, может стать причиной новой смертоносной пандемии, которая будет гораздо опасней нынешней, уверены ученые. Вирус быстро распространяется и постоянно мутирует, вакцины от него не существует.

Вирус Нипах "может совершенно точно стать причиной следующей пандемии", уверены ученые. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что от этого вируса очень высокая летальность - от 45% до 75%. Он быстро мутирует, в результате чего становится более заразным.

"Учитывая популярность авиаперелетов и мировой торговли, вирус может распространиться по всему миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей еще до того, как границы государств будут закрыты", — считает писатель-эколог, эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль.

Основные симптомы Нипаха - рвота, судороги, сильный отек мозга. Стоит учесть, что у некоторых заболевание протекает бессимптомно, но в результате оно приводит к энцефалиту. Инкубационный период составляет 45 дней, пока нет точных данных, может ли человек быть переносчиком вируса в этот временной промежуток.

Нипах передается человеку от летучих мышей и свиней, первые также могут заражать фрукты, которые употребляют в пищу, следовательно, вирус может перейти к человеку и через них. В 1999 году из-за этого вируса уничтожили более миллиона свиней, чтобы предотвратить эпидемию.

Нипах включен в список ВОЗ как один из наиболее опасных вирусов для человечества. Вакцины и лекарств от него не существует.