Ученые: В мире может вспыхнуть пандемия, опасней нынешней. Летальность - до 75%14:37, 21.02.2021 / Верcия для печати / 9 комментариев
Вирус Нипах, который передается человеку от животных или через зараженную пищу, может стать причиной новой смертоносной пандемии, которая будет гораздо опасней нынешней, уверены ученые. Вирус быстро распространяется и постоянно мутирует, вакцины от него не существует.
Вирус Нипах "может совершенно точно стать причиной следующей пандемии", уверены ученые. Об этом сообщает The Sun.
Известно, что от этого вируса очень высокая летальность - от 45% до 75%. Он быстро мутирует, в результате чего становится более заразным.
"Учитывая популярность авиаперелетов и мировой торговли, вирус может распространиться по всему миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей еще до того, как границы государств будут закрыты", — считает писатель-эколог, эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль.
Основные симптомы Нипаха - рвота, судороги, сильный отек мозга. Стоит учесть, что у некоторых заболевание протекает бессимптомно, но в результате оно приводит к энцефалиту. Инкубационный период составляет 45 дней, пока нет точных данных, может ли человек быть переносчиком вируса в этот временной промежуток.
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Нипах передается человеку от летучих мышей и свиней, первые также могут заражать фрукты, которые употребляют в пищу, следовательно, вирус может перейти к человеку и через них. В 1999 году из-за этого вируса уничтожили более миллиона свиней, чтобы предотвратить эпидемию.
Нипах включен в список ВОЗ как один из наиболее опасных вирусов для человечества. Вакцины и лекарств от него не существует.
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9 комментариев Оставить комментарий
Если вирус Нипах за 20+ лет не распространился, то почему именно сейчас он должен стать причиной пандемии?
Так надо!
Автор,а ещё кирпич может на голову упасть. Об этом напиши.
новости из таблоида the sun, ну имейте совесть-то! или стыд
Нельзя есть несъедобное. Мясо свиньи настолько же опасно, насколько и мясо летучих мышей. Читайте Ветхий Завет, Таулат и Коран. Эти животные опасны. Неспроста их мясо под запретом во всех священных книгах.
Игорь : потому что Доктору Питеру надо что-то писать
И правильно напоминать о необходимости мыть фрукты! А то ведь и привезут. Толпы экономических беженцев много чего привезут.
Ребяты, бананы надо мыть! И все фрукты! И овощи даже.
Всем здоровья!
Задолбали уже подобными статьями. Мы и так знаем, что жизнь человека заканчивается смертью, для каждого в своё время.
Sun - отличный источник, примерно, как наш "Ты не поверишь"
Предлагаю все деньги сразу отдать медикам. Иначе ведь они не отстанут..