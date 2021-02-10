Не все герои носят плащи. Хирург рисует мультфильмы на повязках малышей, чтобы им было нестрашно

Доктор Роберт Парри, директор отделения детской хирургии в больнице Акрона, штат Огайо, придумал необычный способ поддержать малышей и сделать их пребывание в больнице менее пугающим.

- Хирург сказал моей девятилетней дочке, что после операции на ее теле появится прекрасная бабочка, - рассказала мама одной из пациенток детской больницы, пишет CNN. - Дочка повеселела и совсем не боялась. Когда все закончилось, она была восхищена и взволнована, увидев, что имел в виду доктор - красивую повязку на месте операции в форме бабочки. Дочка была в восторге и совсем не думала о шраме.

Фото рисунков доктора и как они выглядят на крошечных ручках и ножках его маленьких пациентов, опубликованы в Twitter детской больницы.

"Не все герои носят плащи", - пишут в соцсетях благодарные родители малышей.

Парри работает больнице с 2011 года и провел уже более 10 000 операций.