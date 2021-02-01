Болит плечо и ноют мышцы? Аппаратные методы обследования могут рассказать, виноват ли в этом ковид

Если у вас заболело плечо, ноют суставы и мышцы, причиной этому может быть перенесенный ковид. Исследователи выяснили, почему "корона" ударяет по опорно-двигательному аппарату и какой вид диагностики дает более точную картину заболевания.

Опубликованное в журнале Skeletal Radiology исследование американских ученых проливает свет на причины появления нехарактерных симптомов, с которыми сталкиваются пациенты, перенесшие ковид, - мучительные боли в мышцах и суставах.

Американские врачи обследовали пациентов, которые после болезни жаловались на подобные проблемы, а также тех, у кого на фоне ковида развились ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспалились пальцы на ногах. Это состояние еще называют "ковид-пальцы".

После проведения КТ, МРТ и УЗИ участникам исследования, ученые пришли к выводу, что постковидные скелетно-мышечные симптомы часто связаны с аутоиммунной реакцией организма.

- Мы поняли, что коронавирус заставляет организм атаковать сам себя, что может привести к ревматологическим проблемам, требующим длительного лечения, - цитирует одного из авторов исследования, доцента американского Северо-Западного университета РИА Новости. - Большинство пациентов с нарушениями опорно-двигательной системы после COVID-19 восстанавливаются, но для некоторых симптомы становятся настолько серьезными, что могут повлиять на их качество жизни.

Отмечается в выводах и эффективность современных аппаратных методов обследования пациентов - КТ, УЗИ, МРТ. Они позволяют отличить простую боль в теле, наблюдаемую, например, при гриппе, от боли в мышцах и суставах, вызванной COVID-19.

В некоторых случаях рентгенологи могут даже поставить на основе томографии диагноз пациентам, которые не подозревают, что они заразились коронавирусом.

Если после ковида пациент жалуется на боли в плече или ноющие суставы, врачу стоит направить его на МРТ или УЗИ. Специалист, зная, что коронавирусная инфекция иногда вызывает воспалительный артрит, отправит пациента к ревматологу для дальнейшего обследования.

Кроме того, аппаратные методы позволяют увидеть различные образования: отеки и воспалительные изменения тканей — наличие жидкости и опухолей; гематомы — скопления крови, омертвевшие ткани, свидетельствующие о начале гангрены.