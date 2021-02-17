Швеция готова закрыть рестораны и торговые центры. Чего боятся в стране, не вводившей локдаун из-за коронавируса

Швеция начала готовиться к ужесточению действующих ограничений из-за угрозы третьей волны COVID-19. Единственная страна в ЕС, которая до сих пор не вводила локдауны, может впервые закрыть рестораны и торговые центры.

Правительство Швеции предложило ввести ограничения на фоне опасений третьей волны пандемии коронавируса - закрыть рестораны, торговые центры, спортивные залы, художественные галереи, парки развлечений и театры. Подобные заявления прозвучали впервые от руководства страны, ранее категорически выступающего против локдауна, сообщает телеканал SVT.

Опасения властей Швеции, о которых говорилось на пресс-конференции 17 февраля, касаются прихода третьей волны коронавируса. В стране перестало снижаться число вновь заболевших ковидом. Если распространение инфекции усилится, правительство готово закрывать места массового скопления людей.

Правительство Швеции также хочет предоставить муниципалитетам право принимать решение о запрете массовых мероприятий.

- Любой, кто его нарушит, рискует получить штраф в размере 2000 шведских крон, - заявила министр по социальным вопросам страны Лена Халленгрен, и добавила, что власти Швеции "не собираются ждать, пока станет слишком поздно".

Сейчас новые предложения правительства обсуждаются. Окончательное решение о введении ограничений будет принято в конце февраля.

Напомним, Швеция выбрала необычную стратегию для борьбы с коронавирусом весной прошлого года, отказавшись от жестких ограничений во время первой волны пандемии.

Ее провал даже признал король Швеции Карл ХVI Густав. По его словам, большое число смертей среди пациентов подтверждает это.