Детский туберкулезный санаторий Петербурга выплатит 2,5 млн рублей родителям погибшей девочки

Суд постановил взыскать двухмиллионную компенсацию морального вреда с детского санатория в Петербурге и возместить расходы на лекарства и установку памятника родителям девочки, умершей после лечения в 2017 году. Эксперты нашли нарушения и "дефекты в оказании медицинской помощи" в санатории.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение по иску петербуржцев о компенсации морального вреда за гибель их дочери после лечения в детском туберкулезном санатории "Дружба" в Пушкине.

Супруги просили в иске 7,5 млн рублей, но суд взыскал в пользу семейной пары 2 млн рублей компенсации, а также 15 тысяч, истраченных на лекарства для ребенка и более 500 тыс за установку памятника на могиле дочери, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Девочка находилась на лечении в санатории с ноября 2016 года до апреля 2017-го, в том числе проходила сеансы химиотерапии. Состояние ухудшилось и 10 апреля её перевели в детскую городскую клиническую больницу № 5, где спустя полторы недели она умерла. При этом в сентябре 2019 года Пушкинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении врача, лечившего ребенка, в связи с истечением срока давности.

В марте прошлого года суд назначил экспертизу по делу. Установлено, что во время лечения ребенка в санатории «Дружба» "имели место недостатки (дефекты) оказания медицинской помощи", которые косвенно могли повлиять на смерть девочки.

© Доктор Питер