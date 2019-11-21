Суд полностью оправдал психиатра, пациент которого убил ребенка

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) прекратил уголовное преследование психиатра Александра Шишлова, пациент которого ранил свою родственницу и убил её 1,5-годовалую дочь. Врач называет решение ожидаемым и намерен требовать возмещения за те полгода, что он успел провести в колонии.

В среду судья 4КСОЮ Юлия Шумакова прекратила уголовное преследование психиатра Александра Шишлова, врача Астраханской областной клинической психиатрической больницы «в связи с отсутствием состава преступления». Как сообщает "Коммерсантъ", врач называет решение ожидаемым и намерен требовать возмещения за те полгода, что он успел провести в колонии. Судья отменила решения Ленинского районного суда Астрахани и Астраханского областного суда, которые признали вину психиатра частично.

Напомним, "Доктор Питер" писал, что в Астрахани суд отправил врача-психиатра на 2 года в колонию-поселение и лишил на такое же время права заниматься врачебной деятельностью. Как установили следствие и суд, весной 2017 года психиатр предложил комиссии изменить для одного из пациентов, уже совершившего убийство, принудительное лечение в специализированной клинике на амбулаторное. Пациент покинул больницу, а через два месяца ранил родственницу и убил её 1,5-годовалую дочь - девочке он нанес 25 ударов ножом.

Из тюрьмы Александра Шишлова освободили в марте 2020 года, а его уголовное дело отправили на пересмотр. По данным журнала "Огонек", с врача хотели снять обвинения раньше.

"Мы, профильные юристы, просто в шоке от этой ситуации. Приговор психиатру Шишлову — это грубая ошибка следствия и суда. В действиях Шишлова нет состава преступления. В этом вопросе едины все коллеги — и те, кто обычно защищают в суде врачей, и те, кто специализируются на защите прав пациентов»,— заявляла «Огоньку» доцент кафедры медицинского права Сеченовского университета Юлия Павлова.