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ВОЗ: Южноафриканский штамм коронавируса добрался до 19 стран Европы

18:13, 11.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в 19 странах европейского региона. Об этом сообщила эксперт европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд. Она отметила, что были сообщения о вспышках заболевания.

ВОЗ: Южноафриканский штамм коронавируса добрался до 19 стран Европы
Фото: pixabay.com

«По данным на вчера, B.1.351 (южноафриканский штамм коронавируса) был выявлен в 19 странах европейского региона. До сих пор многие страны сообщают об этом варианте в связи с международными путешествиями. Однако в ряде случаев были сообщения о росте количества вспышек... в общинах», - передает слова эксперта РИА Новости.

По словам представителя ВОЗ, британский штамм распространился почти в половине стран европейского региона (всего в него входят 53 страны). Причем этот вариант быстрее распространяется в странах Западной Европы.

Сегодня ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии, но все равно надо проявлять бдительность.

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В начале этой недели стало известно, что власти ЮАР решили на время остановить вакцинацию населения препаратом от фармкомпании AstraZeneca, потому что, согласно результатам исследований, он не защищает от африканского штамма коронавируса. Ранее ученые доказали, что штамм коронавируса из ЮАР очень заразен и агрессивен. Он легче других проникает в клетки, может выявлять слабые места иммунной системы и распространяется примерно на 50% быстрее других штаммов.

Рубрики: Инфекционные болезни

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