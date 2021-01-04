ВОЗ: Южноафриканский штамм коронавируса добрался до 19 стран Европы

Южноафриканский штамм COVID-19 выявлен в 19 странах европейского региона. Об этом сообщила эксперт европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд. Она отметила, что были сообщения о вспышках заболевания.

«По данным на вчера, B.1.351 (южноафриканский штамм коронавируса) был выявлен в 19 странах европейского региона. До сих пор многие страны сообщают об этом варианте в связи с международными путешествиями. Однако в ряде случаев были сообщения о росте количества вспышек... в общинах», - передает слова эксперта РИА Новости.

По словам представителя ВОЗ, британский штамм распространился почти в половине стран европейского региона (всего в него входят 53 страны). Причем этот вариант быстрее распространяется в странах Западной Европы.

Сегодня ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии, но все равно надо проявлять бдительность.