Профессор Сеченовского университета: Одним из первых симптомов COVID-19 может быть икота

Профессор Сеченовского университета: Одним из первых симптомов COVID-19 может быть икота16:57, 11.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Икота может быть одним из первых симптомов коронавирусной инфекции, но такое бывает редко. По словам заведующего кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Владимира Парфенова, в этом году в медицинских источниках описано несколько подобных случаев.
По словам Владимира Парфенова, в редких случаях икота может быть одним из первых симптомов коронавирусной инфекции, причем каких-то особенностей у ковидной икоты нет.
«В этом году описаны несколько случаев, когда икота стала одним из первых симптомов COVID-19. В электронной библиотеке Pubmed по теме «Икота. COVID-19» в 2020 году есть семь публикаций» - цитирует агентство «Москва» слова профессора Парфенова.
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В целом причин, по которым человек может икать, много. По словам специалиста Сеченовского университета, науке их известно около сотни. Чаще всего она говорит о нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта или нервной системы. К примеру, среди пациентов с болезнью Паркинсона икоту отмечает почти каждый пятый, при рефлюкс-эзофагите — каждый десятый. Также к икоте могут привести инсульты, травмы и опухоли головного мозга, стресс.
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