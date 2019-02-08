Из ЗАГСа - к урологу. В Петербурге молодоженов зовут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

Петербургских молодоженов приглашают пройти бесплатное обследование в Центре планирования семьи и репродукции на Комсомола. Молодые пары смогут получить консультации гинеколога, уролога, генетика, а также сдать анализы на половые инфекции, ВИЧ и гепатиты. Получить «Сертификат молодоженов» можно в течение года после свадьбы.

Проект для молодых пар, сыгравших свадьбу, - «Сертификат молодоженов» появился в Петербурге два года назад. Как сообщили в комитете по здравоохранению, в 2021-м он продолжает действовать. Молодоженов приглашают проверить свое репродуктивное здоровье в Центре планирования семьи и репродукции на улице Комсомола.

Для мужчин и женщин предусмотрены разные обследования. Так, к примеру, женщины могут бесплатно получить консультацию генетика, акушера-гинеколога, сделать УЗИ органов малого таза, пройти ПЦР-диагностику на хламидии, микоплазмы, трихомонады, гонококк, ВПЧ онкогенных подтипов (с 25 лет). Также предусмотрено исследование крови на сифилис, ВИЧ и гепатиты, антитела к вирусу краснухи.

Будущие отцы могут бесплатно пройти осмотр у уролога-андролога, сдать спермограмму, MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител), урогенитальный мазок. У мужчин также возьмут анализы на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады, гонококк, вирус простого герпеса 1-го и 2-го типа, а также кровь на сифилис, ВИЧ и гепатиты.

Читайте также: Петербургские врачи научат молодоженов рожать здоровых детей

Оформить и получить «Сертификат молодоженов» можно в течение одного года после свадьбы в регистратуре Центра планирования семьи и репродукции (тел. (812) 670-76-76). Для этого нужно предъявить паспорт с регистрацией в Петербурге и копию свидетельства о заключении брака.

© Доктор Питер