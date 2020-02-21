"Полезные" батончики не стоит включать в рацион желающих похудеть - Роскачество обнаружило в них много углеводов и сахара

В Роскачестве проверили 4 вида батончиков (протеиновые, злаковые, фруктовые и для похудения) 20 торговых марок. Эксперты измерили, сколько в них белка, сахара, жиров и углеводов. Исследование показало: некоторые производители занижают или завышают углеводные показатели, скрывают сахар, а почти у трети батончиков неверно указана энергетическая ценность.

Эксперты Роскачества исследовали 20 торговых марок батончиков: злаковые – Everyday Gigant, DiYes, «Здоровый перекус», «Мой лайк», Corny Big, Musler, Fitness; фруктовые и орехово-фруктовые – Smart Formula, Pikki, R.A.W. Life, «Фрутилад», Fit&Fruit, Bite; протеиновые – Bombbar, 33 ProteinRex, Champ, Ironman (32 Protein Bar), Everyday, Schwarz; для похудения – Racionika. Из них 18 произведены в России, 1 – в Польше, 1 – в Германии. Эксперты подсчитали, сколько в батончиках белка и сахара, проверили заявленную информацию по содержанию жиров, углеводов и энергетической ценности в маркировке, а также выяснили, используют ли производители консерванты и трансжиры при изготовлении.

С белковыми показателями расхождений практически нет

Миф о том, что батончики состоят из сплошных консервантов, не подтвердился. Производители если и используют их, то без превышения нормы. Кроме того, во всех торговых марках нет трансжиров.

Несоответствий в маркировке по содержанию белка в протеиновых батончиках эксперты тоже не нашли, однако внутри категории значительный разброс: больше всего белка в батончике SCHWARZ — 35,7 г на 100 г, меньше всего у Champ — 16,9 г.

Из 20 торговых марок только у Pikki не соответствовало действительное содержание заявленному значению. Правда, производитель не завысил, а занизил содержание белка на этикетке: тесты показали 10,16 г на 100 г вместо заявленных 9,2 г.

Углеводы: кто из производителей занижает и завышает цифры?

Углеводы в батончиках – основной источник калорийности. Эксперты Роскачества нашли несоответствия у двух торговых марок:

«Здоровый перекус»: содержание углеводов в маркировке завышено в 10 раз. Вместо заявленных 78,73 г обнаружено только 7,5 г;

Bombbar: содержание углеводов в маркировке занижено. Вместо указанных 6,5 г обнаружено 17,5 г.

Больше всего углеводов содержится во фруктовых батончиках Фрутилад (73,9 г) и Smart Formula (73 г). Для сравнения: в батончике для похудения Racionika 48,7 г углеводов, а в самом углеводном протеиновом батончике Champ – 54,6 г. И хотя у Champ на этикетке заявлено 40,4 г, это – средние значения, о чем и предупреждает производитель.

Чтобы лучше понимать "углеводные цифры", эксперты советуют сравнивать их с цифрами обычных популярных продуктов. Так, в одном банане 28 г углеводов, в цельнозерновых спагетти (140 г) - 37 г, в бублике - 38, а в запеченном сладком картофеле (200 г) - 49 г.

Сколько сахара в батончиках?

При подсчете общего содержания сахара результаты дали очень большой разброс значений – от 7,9 г на 100 г до 63,6 г (а это почти две трети от расчетных 100 г продукта). В целом, большинство производителей не выносят данные о количестве сахара на упаковку, что может затруднять выбор. Только два бренда вынесли эту информацию, но значения не совпали с реальными. В маркировке Corny Big указано 33 г – по факту 38,1, Fitness – указано 22 г, а по факту 37,3.

5 торговых марок вынесли на упаковку надпись «нет добавленного сахара», что подтвердилось исследованием. Но источниками сахара в них могут стать другие ингредиенты из состава – фрукты, ягоды, молочные продукты, напоминают эксперты. Итог: сахар содержится во всех исследованных батончиках, в том числе тех, где якобы его нет.

Скрытые калории

Энергетическая ценность — важный показатель для тех, кто тщательно следит за весом, поэтому важно, чтобы в продукте не было никаких "скрытых калорий". Почти у трети исследованных батончиков указаны неверные данные об энергетической ценности. Правда не у всех калории занижены, есть и те, где их количество в маркировке завышено.

Существует несколько методик расчета калорийности на каждый день для человека. Для подсчетов эксперты взяли усредненное количество - 2500 ккал в день. Самым калорийным оказался батончик Pikki – покрывает почти 1/5 суточной нормы – 18,4%, тогда как батончик с минимальным содержанием калорий «Здоровый перекус» – только 4,06%. Если учесть, что один батончик «Здоровый перекус» весит 55 г, то такой перекус оставит слишком незначительный след в общей суточной норме – только 2%.

Нутрициолог Нагима Семчукова поясняет: «Батончики не следует употреблять вместо полноценных приемов пищи. Да, при качественном составе они могут служить как хорошее, полезное дополнение к сбалансированному рациону, но прибегать к их употреблению стоит в периоды высокой физической активности, а также в ситуациях, когда нет возможности полноценно принять пищу (например, в походах, поездках)».

– Если ваша цель – снижение веса, батончики, углеводные или протеиновые, в сочетании с тренировками и сбалансированным питанием – это отличный инструмент для достижения цели. Простое снижение веса путем употребления батончиков – не лучшая идея. Во-первых, можно добиться обратного эффекта, потому что некоторые батончики очень калорийны. Во-вторых, батончики не содержат достаточного количества всех необходимых питательных веществ, витаминов и минералов, - говорит нутрициолог Нагима Семчукова.

Как выбирать батончики?

В Роскачестве советуют внимательно изучить маркировку: производители указывают в ней достоверные показатели калорийности и БЖУ (с незначительными отклонениями). Так вы сможете подобрать вид батончика с учетом калорийности именно вашего суточного рациона. При правильном выборе полезные батончики действительно могут быть хорошим источником клетчатки, белка, медленных углеводов, микроэлементов и витаминов. Но громким маркетинговым обещаниям на этикетке не стоит слепо доверять, особенно это касается сахара: он содержится во всех исследованных батончиках.

© Доктор Питер