Художник месяц лечился в ковидном стационаре и рисовал - теперь там появилась выставка с портретами "ангелов-хранителей"

Художник Георгий Смирнов около месяца провел в больнице святого Георгия - он лечился от ковида и рисовал медработников и соседей по палате. Сейчас в медучреждении появилась мини-выставка его работ. Своих спасителей мужчина называл "ангелами-хранителями", оставляя эту подпись под каждым портретом.

В больнице святого Георгия, в которой сейчас лечатся пациенты с ковидом, появилась мини-выставка с портретами работников красной зоны, сообщает официальный Instagram - аккаунт больницы. Все работы выполнены художником Георгием Смирновым. Мужчина попал в больницу в начале января, тогда же и начал рисовать: медсестер и медбратьев, соседей по палате, обстановку и даже свой автопортрет в палате.

Больница повесила подаренные художником рисунки в одном из отделений. "Благодарим за подарок и желаем крепкого здоровья!", - так подписали фото в Instagram.

"Доктор Питер" рассказывал историю Георгия Смирнова: «Рисую на боку: то на одном, то на другом. Когда медсестры не видят, вытаскиваю «кислородные провода» - мало того, что руки от слабости дрожат, так еще и они мешают», - делился он. Георгию 67 лет, несмотря на то, что с момента поступления в больницу он лежал на животе и был на кислородотерапиии, он не только рисовал, но еще и вел свой ковидный дневник ВКонтакте: «2021 год, 1 января было великолепнейшим! 2 января утром — насморк, кашель и температура 37,3. Вечером — и кашель и насморк, но температура — 38». Прочитать историю художника и посмотреть работы можно здесь.

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