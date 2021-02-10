Художник месяц лечился в ковидном стационаре и рисовал - теперь там появилась выставка с портретами "ангелов-хранителей"

В больнице святого Георгия, в которой сейчас лечатся пациенты с ковидом, появилась мини-выставка с портретами работников красной зоны, сообщает официальный Instagram - аккаунт больницы. Все работы выполнены художником Георгием Смирновым. Мужчина попал в больницу в начале января, тогда же и начал рисовать: медсестер и медбратьев, соседей по палате, обстановку и даже свой автопортрет в палате.
Больница повесила подаренные художником рисунки в одном из отделений. "Благодарим за подарок и желаем крепкого здоровья!", - так подписали фото в Instagram.
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