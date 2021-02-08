Нужны солнце и ветер: Биолог рассказала, какая погода может избавить от коронавируса

Морозная и солнечная погода зимой и жаркая безоблачная летом может сдерживать распространение коронавируса, уверена биолог Анча Баранова. Самая благоприятная погода для распространения инфекции - это "переходы через ноль" и слякоть. По словам эксперта, в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год.

Чтобы сдержать распространение и даже уничтожить коронавирус, нужны следующие условия: морозная и солнечная погода в зимний период и жаркая солнечная в летний, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Такие выводы она сделала на основе опубликованной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения коронавируса в трех городах.

"Исходя из этой работы мы можем предположить, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год. Недостаток в исследовании - ученые не проверили очень низкие температуры. Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас "мороз и солнце; день чудесный", то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить. Самая плохая погода - это переходы через ноль, слякоть, а погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом", - цитируют РИА Новости Баранову.

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Исследователи рассмотрели погодные условия в Париже, Нью-Йорке и Буэнос-Айресе. Чтобы модель была максимально достоверной, в нее заложили основные данные по локальным погодным условиям - рассматривали температуру, ветер и влажность. Как выяснилось, ветер играет важную роль в распространении инфекции. Сильный ветер высушивает капли и "выдувает" вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса.

"Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает количество зараженных", - считает Баранова.

Эксперт считает, что такую модель можно разработать для множества городов и, опираясь на погодные условия, усиливать или ослаблять ограничительные меры.