Минздрав: При комнатной температуре коронавирус живет до трех суток

При комнатной температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность на разных объектах до трех суток в высушенном виде, а в жидкой среде - до семи суток. Об этом говорится в обновленной версии временных рекомендаций Минздрава. Не любит он жару и ультрафиолет, но определенной мощности.

«При комнатной температуре (20-25°С) SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в высушенном виде до 3 суток, в жидкой среде – до 7 суток. Вирус остается стабильным в широком диапазоне значений рН (до 6 дней при значении рН от 5 до 9 и до 2 дней при рН4 и рН11)», - говорится в 10-й версии Временных методических рекомендаций Минздрава «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В прохладе жизнеспособность вируса повышается. Так, при температуре +4°С стабильность вируса сохраняется более 14 дней. А вот жару он не любит. При нагревании до 37°С полная инактивация вируса происходит в течение одного дня, при 56 °С – в течение 45 минут, а при 70°С – всего за 5 минут. Как отмечается в рекомендациях, SARS-CoV-2 чувствителен также к ультрафиолетовому облучению, но если доза не меньше 25 мДж/см2.

© Доктор Питер