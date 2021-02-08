Коронавирус обвиняют и в том, что в стране выросло число заболевших проказой

"В прошлом году у нас было шесть новых случаев заболевания лепрой по всей России: у жителя Петербурга, у жителя Калмыкии и остальные заболевшие – жители Астраханской области из старых активных очагов лепры", - сообщил РИА Новостям директор Научно-исследовательского института по изучению лепры Виктор Дуйко.
Виктор Дуйко уточнил, что все шесть случаев первичные. В 2019 году был выявлен только один пациент с проказой, еще у двух заболевших произошли рецидивы. Как считают эксперты, рост заболевших связан, во-первых, с улучшением диагностики заболевания, а во-вторых - с эпидемией коронавируса. "COVID-19 ведет к обострению всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, тем более, что лепра является иммунодефицитным состоянием".
Институт по изучению лепры находится в Астраханской области, это единственное государственное учреждение в стране, где занимаются диагностикой и лечением этой болезни .
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Справка:
Подробнее про это заболевание можно прочитать здесь.