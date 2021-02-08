Коронавирус обвиняют и в том, что в стране выросло число заболевших проказой

В 2020 году в стране выявили 6 пациентов с лепрой (проказой), один из них - петербуржец. В позапрошлом году в единственном в России специализированном НИИ по изучению лепры был выявлен всего один человек с этой редкой сегодня инфекционной болезнью.

"В прошлом году у нас было шесть новых случаев заболевания лепрой по всей России: у жителя Петербурга, у жителя Калмыкии и остальные заболевшие – жители Астраханской области из старых активных очагов лепры", - сообщил РИА Новостям директор Научно-исследовательского института по изучению лепры Виктор Дуйко.

Виктор Дуйко уточнил, что все шесть случаев первичные. В 2019 году был выявлен только один пациент с проказой, еще у двух заболевших произошли рецидивы. Как считают эксперты, рост заболевших связан, во-первых, с улучшением диагностики заболевания, а во-вторых - с эпидемией коронавируса. "COVID-19 ведет к обострению всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, тем более, что лепра является иммунодефицитным состоянием".

Институт по изучению лепры находится в Астраханской области, это единственное государственное учреждение в стране, где занимаются диагностикой и лечением этой болезни .

Справка:

Лепра – это опасное инфекционное заболевание, которое вызывают бациллы Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. Оно поражает кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, а также нервную систему. Эта болезнь также известна как проказа, болезнь Хансена, скорбная болезнь, ленивая смерть, болезнь Святого Лазаря, lepra arabum, lepra orientalis, satyriasis. Это одно из древнейших заболеваний, оно известно примерно с XV-X веков до нашей эры.

При лепроматозном типе лепры заболевание начинается с того, что на коже появляются лепромы – бугорки и узлы коричневатого или красно-лилового цвета размером от спичечной головки до горошины. Они могут быть шаровидной или уплощенной формы. Поверхность этих бугорков гладкая, блестящая, как будто покрытая жиром. Они могут сливаться в инфильтраты довольно больших размеров. Также на коже появляются малозаметные пятна фиолетового или вишневого оттенка с нерезко очерченными краями. В начале заболевания чувствительность кожи в области этих пятен не нарушена. Со временем края пятен уплотняются.

Подробнее про это заболевание можно прочитать здесь.