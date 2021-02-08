Согревают даже в сеточку. Врач опроверг мифы о вреде капроновых колготок

Считается, что капроновые колготки совсем не согревают, а те, что с утягивающим эффектом, вообще могут при долгом ношении привести к проблемам с кровообращением. По словам врача-флеболога Амирана Демурова, это не так.

По словам врача УЗИ-диагностики, флеболога Амирана Демурова, согревающий эффект есть даже у капроновых колготок в сеточку. Хоть он и небольшой.

"Под ними образуется слой воздуха, который неподвижно прилегает к коже, а воздух – хороший теплоизолятор, он прогревается от кожи и дальше защищает кожу от охлаждения. То есть какой-то согревающий эффект есть, но в совсем холодную погоду лучше надевать термобелье, а не колготки", – посоветовал флеболог в интервью радио Sputnik.

Врач также опроверг миф о том, что обычные колготки, даже с утягивающим эффектом, могут каким-то образом «передавить» вены или артерии.

"Если мы ведем речь о просто капроновых колготках, которые обладают утягивающим, поддерживающим, моделирующим эффектом, они не несут никакой медицинской составляющей. Нельзя говорить, что они вредят, если не брать аллергию на капрон. Они не настолько утягивают, чтобы где-то передавить крупные магистрали вен или артерий", – пояснил Амиран Демуров.

Для улучшения циркуляции крови и профилактики варикозного расширения вен, наоборот, назначают специальные изделия - лечебный компрессионный трикотаж., в котором создается "распределенный профиль давления".

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