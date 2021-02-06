О прививках, страхах и настроении. НМИЦ им. Бехтерева начал масштабное исследование отношения россиян к вакцинации от COVID-19

В НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева стартовало научное исследование о психологическом отношении россиян к вакцинации от коронавируса. Специалисты разработали анкету на основе опросника ВОЗ и теперь ждут ответов от всех желающих принять участие в опросе. За первый день откликнулись уже более тысячи человек.

Всего в специальной анкете, разработанной в НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, более сотни вопросов — в ней, как в тесте, надо просто выбрать подходящий ответ из предложенных. Вопросы разные, причем не только о вакцинах и желании привиться. Специалистов интересует, к примеру, психологическое состояние респондентов в последнее время, их настрой, тревоги и в целом отношение к здоровью и образу жизни. Опрос анонимный.

Как рассказала «Доктору Питеру» Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, в центре рассчитывают собрать несколько тысяч анкет от петербуржцев и жителей других регионов. Только за первый день исследования специалисты получили уже более 1000 заполненных опросников.

- Этот проект обещает дать очень интересные результаты. Через полгода хотим повторить опрос, чтобы посмотреть отношение к вакцинации в динамике - как оно будет меняться и в принципе будет ли. Поэтому просим всех желающих поучаствовать в нашем исследовании — ответы займут около 20 минут, - сказала психотерапевт.

Заполнить анкету можно по этой ссылке.

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