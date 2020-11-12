В комздраве Петербурга новое структурное подразделение - Ситуационный центр, Минздрав рекомендовал создать его к 15 октября

В комитете по здравоохранению появилось новое структурное подразделение - Ситуационный центр. Его возглавила Ирина Докучаева, которая ранее была начальником сектора организации медицинской деятельности в администрации Калининского района. Напомним, по результатам осенней проверки работы системы здравоохранения Петербурга, комиссия Минздрава рекомендовала создать такой центр до 15 октября 2020 года.

Комиссия Минздрава, работавшая в Петербурге в начале осени, представила руководству петербургским здравоохранением свои выводы, в которых изложила причины высокой смертности в городе в первую волну пандемии. В выводах - много пунктов, среди которых - "отсутствие вертикально выстроенной системы управления региональным здравоохранением, приводящее к существенной десинхронизации работы амбулаторного и стационарного звена регионального здравоохранения". В связи с этим руководству петербургской системы здравоохранения было предписано:

• Организовать до 1 октября 2020 года Оперативный штаб по взаимодействию органов исполнительной власти городского и районного уровней по вопросам охраны здоровья граждан, возложив обязанности его руководителя на курирующего эти вопросы вице-губернатора.

• В срок до 15 октября 2020 года для обеспечения деятельности этого Оперативного штаба создать Ситуационный центр.

• В срок до 15 октября 2020 года создать в каждом районе Санкт-Петербурга центры управления сердечно-сосудистыми рисками на базе уполномоченных медицинских организаций.

Оперативный штаб был создан осенью прошлого года. Возглавивший его вице-губернатор Олег Эргашев докладывал 11 ноября Законодательному собранию, что в городе создается так называемый Ситуационный центр, который будет отвечать за взаимодействие комздрава и поликлиник, которые по факту подчиняются районным администрациям. Через несколько дней у председателя комитета по здравоохранению появился новый заместитель Дмитрий Мотовилов, в задачи которого, как сообщалось, входило налаживание связи между комитетом и поликлиниками, которые подчиняются районным администрациям.

Как сообщили сегодня, 5 февраля, в комитете по здравоохранению Петербурга, создан Ситуационный центр, который должен, по рекомендации Минздрава, "обеспечивать деятельность Оперативного штаба". По информации комздрава, Ситуационный центр будет заниматься: "подготовкой и реализацией управленческих решений по координации деятельности учреждений в сфере здравоохранения, мониторингом и сбором информации по всем параметрам, а также мониторингом ситуации в сфере здравоохранения в других субъектах РФ".

Главой нового поздразделения стала Ирина Докучаева. Ранее она была начальником сектора организации медицинской деятельности в администрации Калининского района.

В комитете добавили, что в связи с пандемией возросла потребность во взаимодействии с федеральными учреждениями и частными коммерческими медицинскими организациями.

© Доктор Питер