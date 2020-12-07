Российские ученые нашли антитела против коронавируса мощнее тех, которыми лечили Трампа

Сибирские ученые нашли антитела против коронавируса, которые посчитали мощнее тех, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа. По словам главы РАН Александра Сергеева, эти антитела «имеют очень серьезные потенциальные возможности», чтобы на их основе сделать лекарства.

Одним из направлений создания лекарств против COVID-19 стал поиск так называемых вируснейрализующих антител, которые пытаются комбинировать в лекарственные "коктейли". Ученые Сибирского отделения РАН нашли мощные антитела, которые могут стать основой для новых лекарств.

«Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron», — цитирует РИА Новости главу РАН Александра Сергеева.

Александр Сергеев сообщил, что скоро в Минздрав передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, созданного Институтом биоорганической химии РАН, компанияями "Фармсинтез" и HifiBio Therapeutics.

Ранее сообщалось, что в прошлом году тогда еще президента США Дональда Трампа лечили экспериментальным препаратом фирмы Regeneron из смеси моноклональных антител.