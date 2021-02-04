В России зарегистрировали новую вакцину. Она защитит сразу от двух менингококков

Минздрав зарегистрировал двухвалентную вакцину для профилактики менингококковой инфекции «МенингоВак А+С» производства НПО «Микроген». Она будет защищать от двух распространенных серогрупп менингококка - A и С. По словам производителя, препарат уже в этом году будут использовать в рамках календаря прививок по эпидпоказаниям.

«Новый препарат выйдет на рынок уже в этом году и будет доступен для применения в рамках Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Параллельно с выпуском двухвалентной вакцины, содержащей наиболее распространенные серотипы возбудителя заболевания, мы работаем над созданием препарата против четырех серогрупп A, C, Y и W менингококковой инфекции», – рассказал Андрей Загорский, генеральный директор холдинга «Нацимбио» (НПО «Микроген» находится под управлением этого холдинга).

Новая полисахаридная двухвалентная вакцина предназначена для иммунизации россиян в возрасте 18-60 лет. Её будут выпускать по технологии полного цикла на производственной площадке в Уфе.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, кроме «МенингоВак А+С», в России на сегодня зарегистрированы еще 3 вакцины против менингококковой инфекции. Одну из них также производит «Микроген» - она защищает от возбудителя инфекции только группы А. Еще одну уже четырехвалентную производит «Санофи» (США), другую - «ГлаксоСмитКляйн».

Справка

Менингококковая инфекция - тяжелое инфекционное заболевание. Может протекать с поражением слизистой оболочки носоглотки (назофарингит), оболочек головного мозга (менингит), септицемией (заражение крови). Широко распространено бактерионосительство.

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