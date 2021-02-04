И на ночь тоже можно: Диетолог развеял миф о вреде поздних ужинов

Есть перед сном без вреда для фигуры можно, уверен диетолог Филипп Кузьменко. Главное, соблюдать простое, но важное правило: контролировать суточную норму калорий. Разобраться, какой калораж подходит именно вам, поможет специалист, единого правила для всех не существует, напомнил врач.

Чтобы есть и не толстеть, необходимо следить за калорийностью пищи, а не за временем суток, когда вы ее съели. Организму все равно, голодали вы весь день, а потом съели суточную норму вечером, или же разбили эту норму на завтрак, обед и ужин.

"В какое время вы съедите ваш суточный калораж – вообще неважно. Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье. Если вам комфортно весь день проходить с чувством сытости, то свой калораж можно равномерно распределить на весь день", – посоветовал врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко.

Подобрать суточную норму поможет специалист, а вот скорректировать режим питания только личный опыт.

"Если вы плохо спите на полный желудок, то лучше ложиться голодным. Если не можете заснуть с пустым желудком, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте. Это все настолько индивидуально, что какие-то точные цифры будут только путать человека. Он должен сам индивидуально подобрать тот режим питания, который подходит лично ему", – пояснил Филипп Кузьменко.