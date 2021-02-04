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Фонтанка.ру
Инфекционные болезни Пульмонология

Полезны ли паровые ингаляции при ковиде? Отвечает пульмонолог

10:00, 04.02.2021   / 0 комментариев ↓
Горячий пар может быть полезен людям, у которых есть проблемы с легкими, уверен пульмонолог Александр Карабиненко. Тепло благоприятно воздействует на дыхательные пути, расширяет бронхи. При ковиде паровые ингаляции тоже могут быть полезны, но при условии, что у пациента нет высокой температуры и каких-либо недомоганий.

pixabay.com
pixabay.com

"Вообще горячее тепло, пар, парная баня, сауна и прочее достаточно благотворно действуют на дыхательные пути, способствуют расширению бронхов и усилению кровоснабжения легких и бронхов. Полезно ли это при коронавирусе? Для снятия общих симптомов поражения дыхания это неплохо. Но если у человека высокая температура, никакие паровые процедуры недопустимы. Это надо делать при температуре не выше 37,5 градуса, других ограничений особо нет", – рассказал в интервью радио Sputnik пульмонолог и терапевт, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.

Продолжительность и интенсивность паровых процедур пациент может регулировать самостоятельно, ориентируясь на свое самочувствие. "Если появляется дискомфорт, не надо продолжать процедуры, это не принесет никакой пользы. Человек должен внимательно относиться к своим ощущениям, чтобы не сделать хуже", – отметил врач.

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Паровые ингаляции можно делать каждый день, если нет никаких противопоказаний.

"Это все идет из народной медицины – горячее молоко, картофельный пар, паровые ингаляции. Эти методы давно применяются при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, но пар глубоко не проникает в легкие, он доходит до уровня средней трети трахеи, а внутрь не попадает. Делать паровые ингаляции можно, в принципе, каждый день. Лучше делать их вечером незадолго до сна. Не стоит добавлять туда никаких лекарств без рекомендаций врача", – уточнил Александр Карабиненко.

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