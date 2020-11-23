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«Спросите пульмонолога»: О чем говорит одышка — о болезнях легких или сердца?

14:20, 23.11.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Может ли головная боль быть последствием перенесенного COVID-19? Велик ли риск развития цитокинового шторма у аллергика при заболевании ковидом? Можно ли заменить КТ при ковидной пневмонии на МРТ? Ведущие пульмонологи Петербурга продолжают отвечать на вопросы читателей «Доктора Питера».

&laquo;Спросите пульмонолога&raquo;: О чем говорит одышка &mdash; о болезнях легких или сердца?
Фото: pixabay.com

Ведущие пульмонологи города уже почти полгода отвечают на вопросы читателей «Доктора Питера» о болезнях органов дыхания, в том числе ковидной пневмонии. На протяжении всего этого времени горожан интересуют ответы на самые разные темы — от помощи в расшифровке результатов КТ легких и назначений врача до объяснении тех или иных рисков развития COVID-19, маршрутизации. Нередко специалистов просят прокомментировать новые научные исследования или гипотезы.

Напомним, читателям отвечают главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова. Ответы публикуются под общим ником Pulmonolog.MD, как правило, в тот же день — увидеть их можно прямо под своим вопросом.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. Вот примеры последнего общения читателей и специалистов:

- Несколько недель назад стала замечать, что у меня появляется одышка (если я правильно понимаю, учащенная частота дыхания) при действиях, которые раньше не вызывали подобного состояния, таких как ходьба, перемещение по дому. С чем это может быть связано? С легкими или сердцем? Когда-то давно (перед операцией по другому поводу) делали бодиплетизмографию, по которой был остаток воздуха в легких. В течение многих лет присутствует ощущение нехватки воздуха. Но сейчас появилась одышка. Делали МСКТ органов грудной клетки, написано, что есть апикальные фиброзные тяжи, спайки в нижних частях легких. При этом я никогда не болела ни бронхитом, ни пневмонией, а КТ грудной клетки делаю каждый год по другому заболеванию и такого никогда не находили. Надо ли беспокоиться об одышке или со временем все нормализуется?

- Одышка, если она есть, может быть связана и с заболеванием лёгких (учитывая, что у вас в прошлом выявлялись отклонения при функциональном исследовании), и с заболеванием сердца, и ещё с сотней причин. Более того, эти причины иногда сочетаются у одного человека. Заочно могу лишь с высокой степенью вероятности предположить, что отклонения, описываемые у вас в ходе компьютерной томографии, существенного значения не имеют и никак себя не проявляют. Нужно продолжить обследование и (в респираторном направлении) выполнить, по крайней мере, спирометрию.

- Сейчас все озабочены последствиями в легких. Но ведь COVID-19 поражает не только легкие. Поражения ЦНС не менее опасны. У меня не было нарушений функции дыхания, но были изменения вкуса и запаха примерно с месяц. Прошло полтора месяца после выздоровления, но сейчас накатили последствия - мучают головные боли. Есть ли в Петербурге неврологи, которые уже сталкивались с последствиями COVID-19? К кому обратиться, какие исследования сделать? Идти по ОМС в районную поликлинику не вариант.

- Трудно судить, насколько головные боли у вас связаны именно с последствиями COVID-19, но, действительно, такое не исключено. Вполне вероятно, что невролог поликлиники окажется достаточно компетентным и, как минимум, определит, насколько вам необходимо дополнительное обследование. Кроме того, вы можете обратиться в один из консультативно-диагностических центров, которые работают на базе медицинских вузов (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова, Северо-Западный медицинский университет им. Мечникова) и многопрофильных стационаров нашего города.

- Мой сын - аллергик, также диагностирована астма с детства. Его особенность - высокий уровень IgE (класс антител в крови, играющих ключевую роль в развитии аллергических реакций — от астмы до атопического дерматита — Прим. ред.), сколько тестов сдавали в разные годы, уровень всегда выше нормы (от 300 до 2200 при норме до 200). Вопрос: насколько для него велик фактор риска цитокинового шторма при контакте с COVID-19? Что можно предпринять сейчас, чтобы снизить этот риск?

- Судя по проводившимся исследованиям, правда, пока единичным, такой риск не выглядит слишком высоким. Сосредоточиться нужно, скорее, на достижении контролируемого течения астмы (если сейчас симптоматика сохраняется) - за счёт корректной медикаментозной терапии, устранения контактов с аллергенами и т.д.

- Опубликовано уже довольно много работ, показывающих, что МРТ позволяет выявить вызванные COVID-19 изменения в легких не менее точно, чем КТ, а в некоторых отношениях (например, выявления плеврального выпота) даже превосходит ее. При этом проведение данного исследования не связано с лучевой нагрузкой. Почему же в стандартных рекомендациях нет ни слова об такой альтернативе?

- Не готов согласиться с тем, что таких работ «довольно много», скорее, они единичные. Выявить отклонения в лёгких, к тому же путём сложного и дорогостоящего исследования (МРТ), недостаточно. Сразу же возникают вопросы их более точной характеристики, проявления дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и т. д. Для минимизации лучевой нагрузки, например, при беременности, или при недоступности компьютерной томографии и рентгенографии рекомендации допускают использование УЗИ, хотя и УЗИ полноценной альтернативой здесь не является. К слову, плевральный выпот для COVID-19, по крайней мере, без осложнений в виде бактериальной инфекции или тромбоэмболии лёгочной артерии, не характерен.

С другой стороны, необходимо понимать, что отнюдь не каждому больному COVID-19 необходимо пытаться выявить поражение лёгких. Не редкость ситуации, когда пациенты с лёгкими симптомами заболевания самостоятельно назначают себе «на всякий случай» компьютерную томографию, констатирующую несколько процентов поражения лёгочной ткани. Как правило, это не влечёт за собой каких-либо изменений в лечебной тактике, но приводит к неоправданной лучевой нагрузке.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Пульмонология

1 комментарий Оставить комментарий

Добрый день! С 07.10.20 по 21.10.20 находилась на больничном с диагнозом ОРВИ. Тест на Ковид был отрицательным. Было пройдено лечение: амосин 10 дн, виферон 5 дн. Эргоферон - 5 дн. После выписки мною было сделано КТ грудной клетки 27.10.20 : на серии МСКТ в нижней доле левого легкого слабоиниенсивные уплотнения по типу матового стекла. (Необходимо дифференцировать между начальными/остаточными проявлениями вирусной пневмонии, пневмофиброзом. Объём 5 %) на данный момент до сих пор беспокоит небольшое поднятие температуры в течении дня до в пределах 36,0-37,3. И неприятные ощущения слева под лопаткой со стороны спины. Других симптомов нет. Подскажите пожалуйста это может быть связано с результатом КТ?

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