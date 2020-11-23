«Спросите пульмонолога»: О чем говорит одышка — о болезнях легких или сердца?

Может ли головная боль быть последствием перенесенного COVID-19? Велик ли риск развития цитокинового шторма у аллергика при заболевании ковидом? Можно ли заменить КТ при ковидной пневмонии на МРТ? Ведущие пульмонологи Петербурга продолжают отвечать на вопросы читателей «Доктора Питера».

Ведущие пульмонологи города уже почти полгода отвечают на вопросы читателей «Доктора Питера» о болезнях органов дыхания, в том числе ковидной пневмонии. На протяжении всего этого времени горожан интересуют ответы на самые разные темы — от помощи в расшифровке результатов КТ легких и назначений врача до объяснении тех или иных рисков развития COVID-19, маршрутизации. Нередко специалистов просят прокомментировать новые научные исследования или гипотезы.

Напомним, читателям отвечают главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова. Ответы публикуются под общим ником Pulmonolog.MD, как правило, в тот же день — увидеть их можно прямо под своим вопросом.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. Вот примеры последнего общения читателей и специалистов:

- Несколько недель назад стала замечать, что у меня появляется одышка (если я правильно понимаю, учащенная частота дыхания) при действиях, которые раньше не вызывали подобного состояния, таких как ходьба, перемещение по дому. С чем это может быть связано? С легкими или сердцем? Когда-то давно (перед операцией по другому поводу) делали бодиплетизмографию, по которой был остаток воздуха в легких. В течение многих лет присутствует ощущение нехватки воздуха. Но сейчас появилась одышка. Делали МСКТ органов грудной клетки, написано, что есть апикальные фиброзные тяжи, спайки в нижних частях легких. При этом я никогда не болела ни бронхитом, ни пневмонией, а КТ грудной клетки делаю каждый год по другому заболеванию и такого никогда не находили. Надо ли беспокоиться об одышке или со временем все нормализуется?

- Одышка, если она есть, может быть связана и с заболеванием лёгких (учитывая, что у вас в прошлом выявлялись отклонения при функциональном исследовании), и с заболеванием сердца, и ещё с сотней причин. Более того, эти причины иногда сочетаются у одного человека. Заочно могу лишь с высокой степенью вероятности предположить, что отклонения, описываемые у вас в ходе компьютерной томографии, существенного значения не имеют и никак себя не проявляют. Нужно продолжить обследование и (в респираторном направлении) выполнить, по крайней мере, спирометрию.

- Сейчас все озабочены последствиями в легких. Но ведь COVID-19 поражает не только легкие. Поражения ЦНС не менее опасны. У меня не было нарушений функции дыхания, но были изменения вкуса и запаха примерно с месяц. Прошло полтора месяца после выздоровления, но сейчас накатили последствия - мучают головные боли. Есть ли в Петербурге неврологи, которые уже сталкивались с последствиями COVID-19? К кому обратиться, какие исследования сделать? Идти по ОМС в районную поликлинику не вариант.

- Трудно судить, насколько головные боли у вас связаны именно с последствиями COVID-19, но, действительно, такое не исключено. Вполне вероятно, что невролог поликлиники окажется достаточно компетентным и, как минимум, определит, насколько вам необходимо дополнительное обследование. Кроме того, вы можете обратиться в один из консультативно-диагностических центров, которые работают на базе медицинских вузов (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова, Северо-Западный медицинский университет им. Мечникова) и многопрофильных стационаров нашего города.

- Мой сын - аллергик, также диагностирована астма с детства. Его особенность - высокий уровень IgE (класс антител в крови, играющих ключевую роль в развитии аллергических реакций — от астмы до атопического дерматита — Прим. ред.), сколько тестов сдавали в разные годы, уровень всегда выше нормы (от 300 до 2200 при норме до 200). Вопрос: насколько для него велик фактор риска цитокинового шторма при контакте с COVID-19? Что можно предпринять сейчас, чтобы снизить этот риск?

- Судя по проводившимся исследованиям, правда, пока единичным, такой риск не выглядит слишком высоким. Сосредоточиться нужно, скорее, на достижении контролируемого течения астмы (если сейчас симптоматика сохраняется) - за счёт корректной медикаментозной терапии, устранения контактов с аллергенами и т.д.

- Опубликовано уже довольно много работ, показывающих, что МРТ позволяет выявить вызванные COVID-19 изменения в легких не менее точно, чем КТ, а в некоторых отношениях (например, выявления плеврального выпота) даже превосходит ее. При этом проведение данного исследования не связано с лучевой нагрузкой. Почему же в стандартных рекомендациях нет ни слова об такой альтернативе?

- Не готов согласиться с тем, что таких работ «довольно много», скорее, они единичные. Выявить отклонения в лёгких, к тому же путём сложного и дорогостоящего исследования (МРТ), недостаточно. Сразу же возникают вопросы их более точной характеристики, проявления дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и т. д. Для минимизации лучевой нагрузки, например, при беременности, или при недоступности компьютерной томографии и рентгенографии рекомендации допускают использование УЗИ, хотя и УЗИ полноценной альтернативой здесь не является. К слову, плевральный выпот для COVID-19, по крайней мере, без осложнений в виде бактериальной инфекции или тромбоэмболии лёгочной артерии, не характерен.

С другой стороны, необходимо понимать, что отнюдь не каждому больному COVID-19 необходимо пытаться выявить поражение лёгких. Не редкость ситуации, когда пациенты с лёгкими симптомами заболевания самостоятельно назначают себе «на всякий случай» компьютерную томографию, констатирующую несколько процентов поражения лёгочной ткани. Как правило, это не влечёт за собой каких-либо изменений в лечебной тактике, но приводит к неоправданной лучевой нагрузке.

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